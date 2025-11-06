Спецтрибунал по агрессии против Украины: Эстония официально присоединилась к процессу

Эстония официально присоединилась к руководящему комитету Специального трибунала Совета Европы по преступлению агрессии России против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна в соцсети Х .

Он призвал к скорейшему запуску спецтрибунала, чтобы международные преступления России не остались безнаказанными.

"Сегодня правительство Эстонии приняло проект о присоединении Эстонии к руководящему комитету Спецтрибунала Совета Европы по преступлению агрессии против Украины. Это важный шаг к тому, чтобы трибунал начал работу", - сообщил министр.

Что известно о создании Спецтрибунала

Напомним, 25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что соглашение о создании спецтрибунала официально начинает новый независимый международно-правовой механизм.

Его главная цель - привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России за развязывание полномасштабной войны против Украины. Инициатива была поддержана рядом государств ЕС, США и Великобританией, а также самим Евросоюзом.

Специальный трибунал против России будет иметь статус международного органа, а не гибридной или национальной институции.

Его основу составляет статья 8 bis Римского статута Международного уголовного суда, дополненная критериями захватнической войны из резолюции 3314 Генассамблеи ООН.

Также предполагается, что трибунал сможет выносить приговоры даже без присутствия обвиняемых, в частности - против политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.

Позже президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что для начала процесса создания спецтрибунала необходимо, чтобы Рада быстро ратифицировала соглашение.

Подробнее о том, что представляет собой Специальный трибунал, как он будет работать, и удастся ли упрятать российского диктатора Владимира Путина за решетку на веки вечные - читайте в материале РБК-Украина.

А генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в отдельном материале РБК-Украина рассказал, когда заработает Спецтрибунал.

Помощь Украине от Эстонии

Эстония является одним из самых активных союзников Украины в борьбе против российской агрессии. Страна предоставляет военную, финансовую и гуманитарную помощь, в частности передает оружие, технику и амуницию.

Таллин поддерживает санкционное давление на Россию и выступает за усиление международной изоляции Кремля.

Недавно Эстония выделила 150 тысяч евро на поддержку украинской энергетики. Общая помощь страны в этом секторе составляет 620 тысяч евро.

Также известно, что Эстония направит 10 млн евро на инициативу НАТО PURL. В рамках программы Украина получит американское оружие, которое профинансируют партнеры.