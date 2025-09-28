ua en ru
Эстония выделила миллионы евро на американское оружие для Украины

Таллинн, Воскресенье 28 сентября 2025 15:44
Эстония выделила миллионы евро на американское оружие для Украины Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Эстония направит 10 млн евро на инициативу НАТО PURL. В рамках программы Украина получит американское оружие, которое профинансируют партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкну в Twitter (X).

"Эстония вносит 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL для срочного укрепления обороны Украины", - заявил глава МИД.

Эстония приняла соответствующее решение, поскольку Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру, продолжая атаки на передовой и воздушный террор против украинских городов.

Министр подчеркнул, что Украине нужна быстрая поддержка для защиты гражданского населения, удержания линии фронта и движения к миру.

Оружие США для Украины

Напомним, в начале августа США и НАТО запустили новый формат предоставления Украине военной помощи. Речь идет о PURL - механизме, который предусматривает финансирование американского оружия через взносы членов Альянса.

По данным Reuters, администрация Трампа одобрила первые два пакета помощи Украине за средства НАТО.

Также добавим, что 14 июля американский президент Дональд Трамп заявлял, что США предоставят Украине вооружение на "миллиарды долларов", которое закупят и будут распределять европейские союзники по НАТО.

Трамп тогда также рассказал, что к отправке в Украину готовят до 17 систем противовоздушной обороны Patriot.

