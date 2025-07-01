Зеленский инициировал ратификацию Спецтрибунала для РФ, ждет быстрых действий от Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Только что подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Соглашение было подписано недавно между нашим государством и Советом Европы и теперь должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс реального создания трибунала", - отметил президент Украины.

Он также подчеркнул, что поручил как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения, чтобы со стороны Украины все было обеспечено для полной реализации соглашения о создании трибунала.

"Ожидаю и быстрого представления командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса соответствующего графика работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска института", - добавил Зеленский.

По его словам, уже в этом году в РФ должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и реально начался международный юридический процесс привлечения виновных к ответственности.

"Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни", - добавил президент Украины.