Эстония выделила 150 тысяч евро на поддержку украинской энергетики

Эстония передаст 150 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общая помощь страны в этом секторе составляет 620 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время сегодняшнего визита в Киев объявил, что его страна внесет 150 тысяч евро в Энергетический фонд Украины.

Отмечается, что вместе с сегодняшним взносом поддержка Эстонии фонда составляет 620 тысяч евро. Это поможет восстановить энергетическую систему Украины, отремонтировать ключевые объекты и обеспечить поставки газа к зимнему периоду.

"Атакуя электростанции, газовые объекты и железные дороги, а также убивая мирных жителей, Россия имеет целью оставить украинцев в темноте и холоде на предстоящую зиму. Эти нападения - это не просто акт войны, это террор против украинского народа. Россия пытается уничтожить украинскую экономику, сделать повседневную жизнь невыносимой и сломать сопротивление народа", - сказал Цахкна.

Он отметил, что ремонт энергетической инфраструктуры Украины - это долгосрочный процесс.

"Постоянные нападения на ремонтников чрезвычайно затрудняют восстановление инфраструктуры. Чтобы обеспечить их работу, Украине также нужна еще большая помощь противовоздушной обороны и военной помощи для защиты остальной инфраструктуры", - подчеркнул министр.

По его словам, эстонские компании ищут возможности для бесплатной поставки дополнительных энергоносителей, тогда как Европейский Союз усиливает санкции против России.

"В то время, как Украина переживает свою четвертую зиму войны, поддержка Эстонии для вас непоколебима. Мы стоим рядом с Украиной - во имя свободы, стойкости и победы", - подчеркнул Цахкна.