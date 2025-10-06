Когда заработает Спецтрибунал по агрессии против Украины: ответ генсека Совета Европы

В Европе сейчас идет работа над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Он напомнил, что 25 июня президент Владимир Зеленский посетил Страсбург, где было подписано двустороннее соглашение между Советом Европы и Украиной о создании Трибунала.

"Это был действительно очень важный момент для Совета Европы, думаю, для Украины и для всего европейского континента. Но самым важным было подписание двустороннего соглашения между Советом Европы и Украиной о создании Трибунала", - отметил Берсе.

По его словам, после подписания соглашения началась масштабная подготовительная работа.

"Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для Трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале. И мы сейчас пытаемся, и надеюсь, что вскоре это станет возможным, профинансировать этот первый шаг", - пояснил он.

Берсе подчеркнул, что запуск процесса зависит от поддержки государств-членов. Ведь запустить его можно будет после того, как ряд государств присоединится и начнет активно работать в этом направлении.

"Эта часть уравнения не в наших руках. Мы приводим аргументы. Мы призываем государства-члены и не члены присоединяться к нам. И это можно будет запустить, как только государства активно присоединятся в этом направлении, с бюджетом и также с ратификацией расширенного частичного соглашения, которое позволит государствам присоединиться. Именно это должно произойти сейчас. С нашей стороны мы готовы. Мы можем начать мгновенно. Но нам нужна поддержка", - сказал генсекретарь Совета Европы.

Отвечая на вопрос, может ли Трибунал заработать в 2026 году, он отметил, что не может предсказать точные сроки, ведь "это не вполне в наших руках".