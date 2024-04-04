Спецслужбы РФ готовят новый теракт, чтобы обвинить украинских партизан, - Атеш

Отмечается, что координаторам этого движения недавно стали регулярно поступать сообщения от представителей спецслужб РФ под видом местных активистов.

"Они предлагают устроить диверсии в местах массового скопления гражданских людей", - рассказали подпольщики.

Цель провокации и подготовка

В движении указывают на то, что спецслужбы страны-агрессора готовят теракт и попытаются обвинить в этом "Атеш". На это, в частности, указывает "ряд индикаторов и очевидная системная кампания против нашего движения".

Москва хочет данной провокацией мобилизовать больше россиян, которые будут мстить за "украинские теракты", добавляют в Силах сопротивления.

"Они уже создали множество фейковых учетных записей "Атеш", фальсифицируют диалоги с нашими координаторами и провоцируют наших поклонников на теракты", - сообщают подпольщики.

Как распознать фейковые адреса

Также в движении напомнили, что фейковые учетные записи почти идентичны их предыдущим координаторам, но с дополнительным "s" в конце.

"Напоминаем! Мы работаем исключительно против оккупантов. Современные чекисты готовы к любому преступлению. Помните, кто ваш враг и не забывайте, что мы боремся за общую свободу!" - подчеркивают партизаны.