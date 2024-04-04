Макрон назвал странными заявления о возможности причастности Парижа к теракту под Москвой

Президент Франции Эммануэль Макрон удивился озвученным предположениям Кремля о возможности причастности Парижа к недавнему теракту в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" (Crocus City Hall).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Так Макрон прокомментировал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу своему французскому коллеге Себастьяну Лекорню во время вчерашнего телефонного разговора, в том числе с очередными бездоказательными "вбросами" о якобы "украинском следе" в нападении на концертный зал возле Москвы 22 марта, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Глава оборонного ведомства страны-агрессора сказал о том, что Украина "ничего не делает без одобрения своих западных кураторов", и добавил, что "мы надеемся, что к этому не причастны французские спецслужбы".

Французский лидер в разговоре с журналистами заявил, что такие комментарии российской стороны "действительно были странными и угрожающими, что не является чем-то новым".

"Другими словами, это смешно", - отметил Макрон и добавил, что подобные высказывания России о том, что Франция "может стоять за этим и что за этим стоят украинцы" - не имеют смысла и "не отвечают действительности".

Вместе с тем, президент Франции добавил, что "это манипуляция информацией, которая сегодня является частью арсенала военных действий России".

Что предшествовало

Напомним, вчера, 3 апреля, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню провел беседу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Этот разговор между главами ведомств стал первым с октября 2022 года.

Лекорню в очередной раз осудил недавний теракт в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл", который совершили исламские боевики. Также он подтвердил, что Париж не имеет никакой информации о якобы связи этого нападения в РФ с Украиной, о чем продолжает утверждать Москва.

Французский министр призвал российские власти прекратить такие попытки переложить ответственность на Украину.

Теракт в Подмосковье

Ранее сообщалось, что вечером 22 марта в российском городе Красногорске недалеко от Москвы несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным россиян, в результате атаки погибли 143 человека.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили эту информацию и отрицали причастность к событиям Украины.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия знала о подготовке теракта минимум за месяц.

Кроме того, стало известно, что Иран также предупреждал Кремль об опасности атаки исламистов.

Также напомним, что еще 7 марта посольство США в России опубликовало предупреждение о том, что в Москве "экстремисты планируют атаковать большие собрания, в том числе концерты" в ближайшие 48 часов. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что это "напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать общество". А директор ФСБ Александр Бортников сказал, что США передали им информацию "общего характера".

Добавим, в Госдепе США считают, что РФ пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.