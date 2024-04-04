Спецслужби РФ готують новий теракт, щоб звинуватити українських партизанів, - Атеш

Зазначається, що координаторам цього руху віднедавна стали регулярно надходити повідомлення від представників спецслужб РФ під виглядом місцевих активістів.

"Вони пропонують влаштувати диверсії у місцях масового скупчення громадянських людей", - розповіли підпільники.

Мета провокації та підготовка

У русі вказують на те, що спецслужби країни-агресора готують теракт та спробують звинуватити у цьому "Атеш". На це, зокрема, вказує "низка індикаторів та очевидна системна кампанія проти нашого руху".

Москва хоче даною провокацією мобілізувати якнайбільше росіян, які мститимуть за "українські теракти", додають у Силах спротиву.

"Вони вже створили безліч фейкових облікових записів "Атеш", фальсифікують діалоги з нашими координаторами та провокують наших прихильників на теракти", - повідомляють підпільники.

Як розпізнати фейкові адреси

Також у русі нагадали, що фейкові облікові записи майже ідентичні до їхніх попередніх координаторів, але з додатковим "s" наприкінці.

"Нагадуємо! Ми працюємо виключно проти окупантів. Сучасні чекісти готові до будь-якого злочину. Пам'ятайте, хто ваш ворог і не забувайте, що ми боремося за спільну свободу!" - наголошують партизани.