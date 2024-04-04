Спецслужби РФ готують новий теракт, щоб звинуватити українських партизанів, - Атеш

Представники російських спецслужб намагаються організувати черговий терористичний акт. Метою провокації буде подальша спроба перекласти відповідальність за нього на українських партизанів та учасників підпілля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал кримського руху спротиву "Атеш".
Зазначається, що координаторам цього руху віднедавна стали регулярно надходити повідомлення від представників спецслужб РФ під виглядом місцевих активістів.
"Вони пропонують влаштувати диверсії у місцях масового скупчення громадянських людей", - розповіли підпільники.
У русі вказують на те, що спецслужби країни-агресора готують теракт та спробують звинуватити у цьому "Атеш". На це, зокрема, вказує "низка індикаторів та очевидна системна кампанія проти нашого руху".
Москва хоче даною провокацією мобілізувати якнайбільше росіян, які мститимуть за "українські теракти", додають у Силах спротиву.
"Вони вже створили безліч фейкових облікових записів "Атеш", фальсифікують діалоги з нашими координаторами та провокують наших прихильників на теракти", - повідомляють підпільники.
Також у русі нагадали, що фейкові облікові записи майже ідентичні до їхніх попередніх координаторів, але з додатковим "s" наприкінці.
"Нагадуємо! Ми працюємо виключно проти окупантів. Сучасні чекісти готові до будь-якого злочину. Пам'ятайте, хто ваш ворог і не забувайте, що ми боремося за спільну свободу!" - наголошують партизани.
Нагадаємо, 22 березня в російському Красногорську в Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків влаштували стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті хол". Того ж вечора у Кремлі стали натякати, що до теракту нібито може бути причетна "українська сторона".
Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США та низці інших західних країн підтвердили наявність інформації про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України. Також в американському Держдепі вважають, що РФ намагається виправдати війну проти України за допомогою теракту. Крім того, стало відомо, що Іран також попереджав Кремль про небезпеку атаки ісламістів.
У ГУР Міноборони України теракт під Москвою назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.
Додамо, що президент Володимир Зеленський різко відреагував на спроби російської сторони, зокрема Путіна, перекласти відповідальність за вчорашній теракт у ТЦ "Крокус Сіті Холл" на Україну.
Вже 22 березня російське МЗС офіційно заявило про нібито причетність України до теракту в ТЦ під Москвою, а також зажадало арешту голови Служби безпеки України Василя Малюка. В СБУ назвали цю заяву нікчемною.
Між тим, вчора у Кремлі також стали озвучувати припущення про можливість причетності Парижа до теракту у "Крокусі". Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що такі коментарі російської сторони "справді були дивними та загрозливими, що не є чимось новим".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.