Россия использует теракт под Москвой, чтобы оправдать войну против Украины, - Госдеп

Россия пытается оправдать войну против Украины при помощи теракта в торговом центре "Крокус Сити холл" под Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

По его мнению, российское правительство знает, что версии о причастности Украины, Британии и США к теракту под Москвой "категорически несправедливые".

Он напомнил, что Соединенные Штаты Америки предупредили Россию о терактах предварительно. Вашингтон хотел увидеть, что россияне предотвратят трагедию.

"Я бы сказал, что эти комментарии многих кремлевских чиновников безответственны, они циничны, и это просто еще один пример того, как президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) и остальная его команда используют национальную трагедию, чтобы попытаться оправдать незаконную войну против Украины", - подчеркнул Миллер.