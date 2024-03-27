Россия использует теракт под Москвой, чтобы оправдать войну против Украины, - Госдеп
Россия пытается оправдать войну против Украины при помощи теракта в торговом центре "Крокус Сити холл" под Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.
По его мнению, российское правительство знает, что версии о причастности Украины, Британии и США к теракту под Москвой "категорически несправедливые".
Он напомнил, что Соединенные Штаты Америки предупредили Россию о терактах предварительно. Вашингтон хотел увидеть, что россияне предотвратят трагедию.
"Я бы сказал, что эти комментарии многих кремлевских чиновников безответственны, они циничны, и это просто еще один пример того, как президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) и остальная его команда используют национальную трагедию, чтобы попытаться оправдать незаконную войну против Украины", - подчеркнул Миллер.
Теракт под Москвой
Напомним, 22 марта неизвестные с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл", который находится под Москвой. В ТЦ было большое скопление людей.
Террористы массово расстреливали россиян и подпалили выходы, чтобы исключить возможность побега.
Позже в РФ арестовали граждан Таджикистана и обвинили их в теракте. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что подозреваемые якобы пытались сбежать в Украину через Брянскую область.
Как заявил сегодня, 27 марта, начальник ГУР Кирилл Буданов, Россия знала о подготовке теракта по меньшей мере за месяц, но решила бездействовать.
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