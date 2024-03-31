Россия снова обвинила Украину в "терактах" и потребовала арестовать Малюка. СБУ резко ответила

Российское МИД заявило о якобы причастности Украины к теракту в ТЦ под Москвой, а также потребовало ареста главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. В СБУ назвали это заявление никчемным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД РФ и комментарий пресс-службы СБУ.

"Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск - в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей", - отмечают в спецслужбе.

В СБУ также обратили внимание на тот факт, что такие заявления министерства страны-агрессора по поводу событий в Подмосковье звучат именно во вторую годовщину освобождения украинскими защитниками Бучи от оккупантов, где были обнаружены многочисленные факты массовых убийств мирных жителей.

"Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне. Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие", - подчеркнули в пресс-службе СБУ в комментарии РБК-Украина.

В СБУ добавили, что любые слова российского МИДа "являются ничтожными".

"РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания - на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли", - говорят в спецслужбе.

Что предшествовало

Сегодня в МИД РФ сделали заявление, в котором официально утверждалось, в частности, что теракт в Crocus City Hall 22 марта якобы имеет "украинский след".

"Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут в Украину", - говорится в заявлении внешнедипломатического ведомства страны-агрессора.

Также в российском министерстве утверждают, что Москва передала Киеву требования о немедленном аресте и выдаче "всех причастных" к "терактам".

"Среди этих требований - арест главы СБУ В. Малюка, который цинично признал 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрыл детали организации других терактов в Российской Федерации", - пишет российский МИД.

Теракт под Москвой

Напомним, 22 марта неизвестные с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл", что находится под Москвой. В ТЦ было большое скопление людей.

Террористы массово расстреливали россиян и подожгли выходы, чтобы сделать невозможным побег.

Позже в РФ арестовали граждан Таджикистана и обвинили их в теракте. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что подозреваемые якобы пытались сбежать в Украину через Брянскую область.

Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в нападении. Они якобы сознались в совершении теракта. В суд мужчины доставили избитыми, один из них был на каталке в сопровождении врачей. Очевидно, что к ним применяли пытки.

Как заявил 27 марта начальник ГУР Кирилл Буданов, Россия знала о подготовке теракта минимум за месяц, но решила не действовать.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

В Госдепе США считают, что Россия пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.