СМИ пишут, что ИГИЛ взяло ответственность за атаку в РФ. Это может быть фейк
Террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) якобы взяла на себя ответственность за атаку на торговый центр "Крокус Сити холл" в подмосковном городе Красногорск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Группировка взяла на себя ответственность за нападение в коротком заявлении, опубликованном связанным с ИГИЛ информационным агентством Amaq в Telegram в пятницу. Однако террористы не предоставили никаких доказательств в подтверждение своего заявления.
Издание The Washington Post сообщает, что в начале марта посольство США в РФ предупреждало об угрозе террористической опасности в Москве. Предупреждение было частично основано на сообщениях разведки о возможной активности ИГИЛ в России.
Американский чиновник в интервью CBS News заявил, что США имеют разведывательные данные, которые подтверждают заявления об ответственности "Исламского государства", и что у них нет причин сомневаться в этих заявлениях.
Чиновник также подтвердил, что США предоставили разведывательные данные России о потенциальной атаке в соответствии с требованием разведывательного сообщества "Обязанность предупредить".
Издание The New York Times также сообщает, что теракт может быть местью за войны России в ряде исламских стран.
"ИГИЛ было зациклено на России в течение последних двух лет, часто критикуя президента Владимира Путина в своей пропаганде. Группировка обвиняет Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, ссылаясь на интервенции Москвы в Афганистане, Чечне и Сирии", - сказал Колин П. Кларк, аналитик по вопросам борьбы с терроризмом в консалтинговой фирме по вопросам безопасности Soufan Group, базирующейся в Нью-Йорке.
Вероятность фейка
В то же время, российские СМИ предполагают, что сообщение ИГИЛ является фейком. По их данным, для анонса использовали шаблон, который "Исламское государство" не использует несколько лет. В официальных каналах террористической группировки о теракте не упоминается.
Ранее ИГИЛ неоднократно приписывало себе атаки, совершенные другими группировками, и называла своими ударами техногенные катастрофы.
Кроме того, Telegram-канал ASTRA сообщает, что появилось видео якобы от членов отделения ИГИЛ «Вилаят Кавказ», которые взяли на себя ответственность за теракт в Подмосковье. Достоверность этого видео также не подтверждена.
Теракт в ТЦ "Крокус" в Подмосковье
Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити холл". По последней информации российских СМИ, в результате теракта погибли 40, пострадали по меньшей мере 100 человек.
Некоторые российские высокопоставленные чиновники обвинили в инциденте Украину. Однако официальный Киев опроверг причастность к теракту.
В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.
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