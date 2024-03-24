Совет нацбезопасности Белого дома о теракте под Москвой: Вся ответственность на ИГИЛ

В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что группировка Исламское государство (ИГИЛ) несет полную ответственность за теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" под Москвой, и что "никакого украинского участия не было".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Михаила Комадовского в соцсети X.

Комадовский привел слова официального пресс-секретаря Совета нацбезопасности Эдриан Уотсон: "В начале марта правительство США поделилось с Россией информацией о запланированном теракте в Москве. Мы опубликовали публичное предупреждение для американцев в России 7 марта. ИГИЛ несет полную ответственность за эту атаку. Никакого украинского участия не было ".

Напомним, вечером в пятницу, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Ранее ряд СМИ заявил о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию.

В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.

Вчера, 23 марта, Путин впервые прокомментировал теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Он повторил вброс о том, что якобы подозреваемые в совершении теракта хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".

Напомним, российские силовики заявили, что якобы задержаны четыре человека, причастные к теракту в "Крокус Сити Холли" в Подмосковье. Следственный комитет РФ утверждает, что злоумышленники якобы контактировали в Украине и собирались перейти границу.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина отрицает заявления ФСБ и подчеркивает, что российский режим хочет притянуть "украинский след".

Президент Владимир Зеленский заявил, что "случившееся вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого".

Как сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина, теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой могла совершить группировка ИГИЛ. Но Путин и российские пропагандисты не упустят возможности обвинить Украину.

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