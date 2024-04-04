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Спецслужбы РФ готовят новый теракт, чтобы обвинить украинских партизан, - Атеш

Четверг 04 апреля 2024 23:59
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Спецслужбы РФ готовят новый теракт, чтобы обвинить украинских партизан, - Атеш Иллюстративное фото: спецслужбы РФ готовят теракт, чтобы обвинить Украину (instagram/com.fsb_rossii_official)
Автор: Владимир Костырин

Представители российских спецслужб пытаются организовать очередной террористический акт. Целью провокации будет дальнейшая попытка переложить ответственность за него на украинских партизан и участников подполья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал крымского движения сопротивления "Атеш".

Отмечается, что координаторам этого движения недавно стали регулярно поступать сообщения от представителей спецслужб РФ под видом местных активистов.

"Они предлагают устроить диверсии в местах массового скопления гражданских людей", - рассказали подпольщики.

Цель провокации и подготовка

В движении указывают на то, что спецслужбы страны-агрессора готовят теракт и попытаются обвинить в этом "Атеш". На это, в частности, указывает "ряд индикаторов и очевидная системная кампания против нашего движения".

Москва хочет данной провокацией мобилизовать больше россиян, которые будут мстить за "украинские теракты", добавляют в Силах сопротивления.

"Они уже создали множество фейковых учетных записей "Атеш", фальсифицируют диалоги с нашими координаторами и провоцируют наших поклонников на теракты", - сообщают подпольщики.

Как распознать фейковые адреса

Также в движении напомнили, что фейковые учетные записи почти идентичны их предыдущим координаторам, но с дополнительным "s" в конце.

"Напоминаем! Мы работаем исключительно против оккупантов. Современные чекисты готовы к любому преступлению. Помните, кто ваш враг и не забывайте, что мы боремся за общую свободу!" - подчеркивают партизаны.

Теракт под Москвой и попытки Кремля переложить ответственность на Украину

Напомним, 22 марта в российском Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити холл". В тот же вечер в Кремле стали намекать, что к теракту якобы может быть причастна "украинская сторона".

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и опровергли участие в событиях Украины. Также в американском Госдепе считают, что РФ пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта. Кроме того, стало известно, что Иран также предупреждал Кремль об опасности атаки исламистов.

В ГУР Минобороны Украины теракт под Москвой назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.

Добавим, что президент Владимир Зеленский резко отреагировал на попытки российской стороны, в частности Путина, переложить ответственность за вчерашний теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" на Украину.

Уже 22 марта российский МИД официально заявил о якобы причастности Украины к теракту в ТЦ под Москвой, а также потребовал арест главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. В СБУ назвали это заявление никчемным.

Между тем, вчера в Кремле также стали озвучивать предположения о возможности причастности Парижа к теракту в "Крокусе". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такие комментарии российской стороны "действительно были странными и угрожающими, что не является чем-то новым".

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