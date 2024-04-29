Бронирование от мобилизации по-новому. О чем молчит, чего боится и чего ожидает бизнес

Какой будет новая процедура бронирования от мобилизации - пока точно неизвестно. Зато известно, о чем не хотел бы говорить бизнес и о чем боится думать на будущее. Читайте об этом в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.

При подготовке материала использовались комментарии представителей бизнеса и профильных ассоциаций.

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Верховная рада 11 апреля приняла закон, вводящий новые порядки военной службы, мобилизации и военного учета.

Кабмин в течение месяца со дня публикации закона (с 17 апреля) должен определить критерии, на основе которых предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики, а их работники будут подлежать бронированию.

Также правительство должно определиться с новым порядком бронирования военнообязанных.

"Интересные" новации бронирования от мобилизации

Согласно новым военным порядкам, бронированию от мобилизации теперь будут подлежать, в частности, бенефициарные владельцы критически важных предприятий, не являющиеся их работниками.

Народные депутаты смогут забронировать по два помощника-консультанта.

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные государственные служащие, занимающиеся аналитикой законопроектов, проектов других нормативно-правовых актов и действующего законодательства. Также защищены от мобилизации госслужащие, которые задействованы в поддержании работы информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Предполагается введение так называемого электронного бронирования, которое планировалось реализовать еще осенью 2023-го. О разработке механизма бронирования через портал "Дія" заявляла первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Именно ее министерство занимается подготовкой постановления о бронировании, в том числе и электронном формате. После принятия соответствующего постановления Министерство цифровой трансформации сможет реализовать технический функционал в "Дії", пояснили РБК-Украина собеседники в правительстве.

К согласованию новых условий бронирования привлечены Генеральный штаб и Министерство обороны. В настоящее время военные имеют много замечаний к проекту, учитывая их потребности в пополнении личного состава.

Кроме того, новые правила бронирования правительство должно согласовать с парламентским комитетом по национальной безопасности, обороне и разведке. По словам информированных собеседников издания во власти, процесс завершится к концу мая, и это в лучшем случае.

Стоит напомнить, что с начала 2024 года в Офисе президента и Верховной Раде дискутируются разные модели экономического бронирования, предусматривающие уплату определенной суммы денег или налогов, которые могут быть основанием для брони.

В Офисе президента прорабатывать новую модель бронирования начали еще в конце 2023 года. По сообщениям СМИ, ее авторство принадлежит заместителю главы ОП Ростиславу Шурме. Модель, в частности, предусматривает, что предприятие может забронировать только тех работников, объем уплаты налога на доходы физических лиц с официальной зарплаты которых составляет не менее 6 тыс. грн. Следовательно, военнообязанный должен зарабатывать не менее 33,4 тыс. грн в месяц.

Идея, которую рассматривали в парламенте, предполагает возможность бронировать сотрудников предприятий независимо от уровня их оклада. В то же время предприятие ежемесячно должно платить за работника фиксированный платеж. Предварительно речь шла о 20 тыс. грн. Разработкой законопроекта занимался глава экономического комитета парламента Дмитрий Наталуха.

Идеи бронирования по "денежному" критерию вызвали широкий отрицательный резонанс в обществе. На данный момент процесс разработки подобных механизмов бронирования поставлен на паузу. Как объясняли РБК-Украина собеседники во власти, сумма налогов или размер зарплаты могут быть лишь дополнительным условием, но не определяющим. Кроме того, "экономическое бронирование" не планировали распространять на ФЛП, чтобы избежать злоупотреблений.

Мобилизация, бронирование и бизнес

Пока не разработан новый механизм предоставления отсрочки от мобилизации – действует "старый" порядок бронирования. РБК-Украина спросило у бизнеса, как действующий порядок влияет на его работу и как, возможно, должен выглядеть более справедливый механизм бронирования.

Примечательно, что многие бизнесы отказываются публично комментировать тему мобилизации из-за ее сенситивности. Все понимают: на одной чаше весов – интересы бизнеса, на другой – потребности армии, защищающей страну. Так что однозначной "зрады" или "победы" здесь быть не может.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей убеждены, что для минимизации возможного негативного влияния мобилизации на бизнес нужно реализовать целый ряд мер. В частности, стоит провести четкий аудит отраслей экономики, которые не только сейчас имеют критическое значение, но могут стать такими со временем.

"Как пример – производство пороха для обороны, добыча лития для аккумуляторов, нефтегазовая переработка. Критериями важности должны быть показатели потенциальной пользы для экономики и обороны при условии, если предприятие начинает или развивает такое направление", – говорит президент УСПП Анатолий Кинах.

Обязательно должно быть внедрено электронное бронирование и максимально упрощена его процедура.

Работодатель может быть ответственным за взятие военнообязанных работников на персональный военный учет и мобилизационную подготовку, но следует не допускать введения огромных штрафов или других наказаний в случае ошибок в этом процессе, убеждены в УСПП.

Ну и, конечно, должна быть постоянная коммуникация и обратная связь власти с бизнесом.

По убеждению главы комитета Конфедерации строителей Украины по вопросам девелопмента, коммерческого директора компании "Интергал-Буд" Анны Лаевской, строительный сектор усматривает необходимость приобщения отрасли к перечню критических. Пока же она таковой не считается.

Возможность бронирования должна предоставляться непосредственно представителям базовых строительных специальностей, а также сотрудникам бэк-офисов строительных компаний, поскольку они отвечают за своевременное выполнение обязательств перед инвесторами.

"Наиболее справедливой процедурой, на мой взгляд, является та, которая предполагает, что сотрудники компаний, получающих бронь, официально трудоустроены. Они получают "белую" заработную плату в размерах, приближенных к рыночным реалиям. То есть не минимальную. Это выгодно всем участникам процесса: сотрудникам, которые избегнут мобилизации; бизнесу, не теряющему ценные кадры; государству, поскольку увеличиваются налоговые поступления", - говорит собеседница РБК-Украина.

В строительной компании Zezman Holding уверены, что прозрачность и понимание критериев, по которым принимаются решения о возможности бронирования сотрудников каждого отдельного бизнеса, будет исключать сомнения в справедливости таких решений. Только прозрачная процедура бронирования может минимизировать риск злоупотреблений.

Исполнительный директор группы компаний FOMALGAUT Богдан Рублюк считает, что бронировать работников должны иметь возможность не только стратегически важные для обороны предприятия, но и предприятия, важные для экономики страны, лидеры своей отрасли, лидеры областей.

"Если предприятие большое, важное для экономики страны, то, безусловно, оно должно иметь возможность бронировать некоторый процент своих сотрудников обязательно", - убежден Богдан Рублюк.

По его мнению, платить за бронирование сотрудников неприемлемо, поскольку это будет, во-первых, давлением на бизнес, во-вторых – "классовой несправедливостью".

Источник: Торгово-промышленная палата Украины

Генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский констатирует: сейчас бронировать ключевой персонал имеют возможность только финансовые учреждения, которые внесены в списки критически важных для экономики, если они выполнили еще и ряд дополнительных требований, таких как своевременное предоставление отчетности, отсутствие штрафных санкций со стороны регулятора и т.п. Если страховая компания не входит в категорию критически важных, то ей не хватит только размера средней зарплаты или налоговых выплат для того, чтобы выполнить необходимые три критерия.

"Около 60 небольших страховых компаний, то есть две из трех компаний на рынке, не смогли забронировать даже своих ключевых сотрудников. При том, что мы говорим об очень незначительном количестве человек – 10-15 на каждую небольшую страховую компанию", - говорит собеседник РБК-Украина.

По подсчетам ассоциации, на страховом рынке Украины нужно забронировать около 12% от общего количества сотрудников.

"Страховая деятельность высоко регламентирована и лицензирована в части требований к обязательному наличию в компании определенных должностей и людей на этих должностях, отвечающих жестким критериям. Если на такой должности работает мужчина, ему не дали бронь и мобилизовали, то фактически деятельность компании будет невозможной согласно положениям закона и нормативным документам НБУ. Найти замену таким специалистам часто бывает просто невозможно из-за обязательных требований к их образованию, квалификации, опыту – их просто очень мало на рынке", - объясняет Вячеслав Черняховский.

По его мнению, для минимизации негативного влияния мобилизации на страховой рынок необходимо, в частности, обеспечить бронирование руководителей всех небанковских финансовых учреждений и предоставить возможность бронировать критически важных сотрудников, таких как актуарии, внутренние аудиторы, IT-специалисты. По словам собеседника РБК-Украина, речь идет буквально о нескольких сотнях людей на весь страховой рынок.

В Независимой ассоциации банков Украины, озвучивая свои ожидания от предстоящей процедуры бронирования, отмечают: важно избежать ее нынешнего недостатка, когда между окончанием предыдущего периода бронирования работника и утверждением решения о следующем периоде бронирования проходит достаточно много времени, за которое его успевают мобилизовать на фронт.

Об этом недостатке нынешней процедуры бронирования говорят и в Торгово-промышленной палате Украины. По словам первого вице-президента ТППУ Михаила Непрана, речь может идти о периоде ожидания до месяца.

"Нет ничего хуже, чем неопределенность - и для бизнеса, и для его работников, когда человек ходит в течение месяца, ожидая - собирать ли вещи и идти на фронт, или же спокойно работать. Это не способствует нормальной работе и нормальному состоянию человека", - объясняет собеседник РБК-Украина.

К сожалению, отмечает Михаил Непран, абсолютно справедливую процедуру бронирования от мобилизации придумать невозможно. Вместе с тем должны быть минимизированы все потенциальные негативные последствия для бизнеса. Основное – должны быть четкие, понятные, прозрачные правила и критерии бронирования.

Вместе с тем, на центральном уровне решить все проблемные моменты процедуры бронирования будет невозможно – многое будет зависеть от местных властей.

"Здесь будет нелегкая и непростая миссия местных органов власти, местных областных администраций или военных областных администраций. Многое будет зависеть от того, будет ли нормальный контакт между местными властями и бизнесом", - предупреждает вице-президент ТППУ.

Он надеется, что после разработки обновленной процедуры бронирования правительство вынесет документ на обсуждение с общественностью и бизнесом.

Хочется верить, что надежды бизнеса не напрасны. Ведь президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что ради Победы страна должна жить в формате - "либо воюешь, либо работаешь". И все, кто не на фронте, должны обеспечивать крепкий экономический тыл для выживания государства.

Игнорировать потребности экономики, за счет которой содержится армия, власти не могут себе позволить - как известно, международные партнеры не дают Украине деньги на финансирование армии, считая, что это задача украинских налогоплательщиков.