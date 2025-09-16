В Польше обвинили украинца и белоруску в управлении БпЛА, кружившим над правительством

Операторами дрона, который накануне был замечен над зданием правительства в Варшаве, якобы были украинец и гражданка Беларуси.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на данные польских спецслужб, опубликованные tvn24 .

Как заявил представитель координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский, сотрудники Службы охраны государства "действовали очень пристально и быстро", обнаружив операторов дрона.

"Это молодая белоруска и ее двадцатилетний коллега из Украины. Эти лица были непосредственно задержаны сотрудниками Государственной службы охраны. Было сообщено полиции, которая также прибыла на место и взяла этих лиц под стражу", - заявил Добжинский.

Также известно, что задержанные дают показания правоохранителям, которые проверяют цель запуска дрона в запретной зоне.

В то же время Добжинский опроверг информацию о том, что это была шпионская операция. Он предположил, что возможно парень с девушкой не знали, что запускать дрон в этом месте запрещено.

"Это молодые люди, возможно, это было следствием беспечности, возможно, незнания, возможно, того, что они хотели снять какой-то фильм здесь, над Лазенками. Тем более, что они были в Лазенковом парке и оттуда запускали этот дрон", - сказал представитель.

В польской прокуратуре также сообщают, что в этом деле доказательства и обстоятельства происшествия пока свидетельствуют о "нарушении правил авиационного законодательства, а не о совершении преступления шпионажа"

По данным СМИ, задержанными являются 21-летний гражданин Украины и 17-летняя белоруска. Выяснилось, что они оба находятся на территории Польши легально: белоруска - несколько дней, а украинец - 8 лет.