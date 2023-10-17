Спецпредставитель США в Киеве и новая помощь от Нидерландов: новости за 16 октября

Война России против Украины: последние новости

Использование активов РФ и финпомощь: Зеленский встретился со спецпредставителем США

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Стороны обсудили использование российских активов.

"Обсудили прежде всего защиту нашей энергетической инфраструктуры и потребности в восстановлении Украины. А также макрофинансовую поддержку нашей страны и справедливое использование замороженных российских активов", - написал президент по итогам переговоров.

Он отметил, что Украина заинтересована в привлечении частных американских инвестиций в проекты в аграрном секторе, машиностроении и химическом производстве, а также в участии в развитии энергосистемы.

Президент уточнил, что для привлечения инвестиций нужно разработать механизмы гарантирования рисков.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и весь американский народ за мощную помощь Украине.

"Нам важно понимать, что Соединенные Штаты готовы помочь пройти зимний период и будут поддерживать наше государство столько, сколько нужно для победы", - добавил глава государства.

Нидерланды передали украинским пограничникам партию медицинского оборудования и техники

Нидерланды передали Украине партию медицинского оборудования. В него вошли 4 баллистически-бронированных стабилизационно-диагностических модуля, в том числе стоматологический кабинет.

"Мы получили стабилизационно-диагностические модули, которые будут использоваться на фронте. В середине модуля есть все необходимое для проведения различных операций и сложных в частности", - говорит начальник отдела медицинского обеспечения бригады "Стальной рубеж" Анатолий Коваленко.

Отмечается, что указанные мобильные комплексы поставляются компанией-производителем "Hospitainer" по правительственной программе и координации Посольства Нидерландов в Украине по усилению медицинских возможностей Сил обороны Украины во время продолжающейся агрессии.

Медицинское оборудование, а именно стабилизационно-диагностические модули медицинской поддержки, соответствующие принципиальной классификации мобильных медицинских подразделений армий стран НАТО Role 1, Role 2 Basic (базовая), Role 2 Enhanced (расширенная), уже стоят на вооружении пограничных медиков и используются по назначению, спасая жизни.

Глава ОБСЕ прибыл с визитом в Киев

Министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи прибыл с визитом в Киев.

Османи подчеркнул, что Украина является главным приоритетом во время председательства его страны в ОБСЕ, потому что именно в нашем государстве решается будущее ситуации безопасности в Европе.

"Когда под угрозой сами устои организации, нужно фокусироваться на этом. И именно это сейчас происходит в Украине - российская агрессия против Украины разрушает основы международного порядка", - сказал он.

РФ потеряла уже более 60 танков и БТР, пытаясь захватить Авдеевку, - Bild

Российская армия потеряла более 200 военных, а также более 60 танков и БТР во время своего наступления на Авдеевку в Донецкой области.

По данным военного аналитика Bild Юлиана Рипке, российские войска, пытаясь окружить Авдеевку, пошли в наступление колоннами из более 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики. Однако они попали под огонь артиллерии и ПТУР и были отброшены.

По оценке аналитика, украинскими войсками было убито более 200 российских оккупантов и уничтожено более 60 танков и БТР.

Как отметил Рипке, план россиян заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить села Северное, Степное и Бердичи.

Однако ВСУ смогли остановить наступление оккупантов под Северным и на железнодорожной линии в Степном. По данным аналитика, несмотря на потери, российские войска не намерены отказываться от наступления на Авдеевку.

Зеленский обсудил с президентом Финляндии ситуацию на поле боя

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Среди прочего, они обсудили ситуацию на украинском поле боя.

"Поблагодарил за уже 19-й пакет оборонной помощи от Финляндии и действенное участие в реализации формулы мира, в частности пункта о радиационной и ядерной безопасности", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что рассказал финскому лидеру о нынешнем продолжении инициативы "Зерно из Украины".

Также лидеры двух стран обсудили вызовы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию на поле боя в Украине.

Украина остается на первом месте, несмотря на войну Израиля с ХАМАС, – глава МИД Чехии

Помощь Украине в войне с Россией остается приоритетом для цивилизованного мира даже после начала израильско-палестинского конфликта.

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, сейчас мир движется к "глобальной конфронтации".

"Я не думаю, что это совпадение. Мы должны быть готовы вкладывать больше усилий в нашу оборону. И придерживаться наших принципов... Мы должны уделять внимание всем конфликтам и чему-то, что угрожает нам. Поэтому Украина до сих пор на первом месте", - добавил глава чешского МИД.

ГБР сообщило о подозрении главе Росгвардии Золотовой за преступления во время Майдана

Правоохранители сообщили о подозрении 20 сотрудникам ФСБ РФ, в том числе главе Росгвардии Виктору Золотову, за преступления во время Революции Достоинства.

"Работники ГБР сообщили о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены руководителям СБУ времен экс-президента Украины Виктора Януковича, двадцати сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ во время событий Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Кто оказался под подозрением

генерал армии Виктор Золотов – бывший руководитель Службы безопасности президента РФ, заместитель главнокомандующего внутренними войсками (в настоящее время – директор Федеральной службы войск нацгвардии РФ);

– бывший руководитель Службы безопасности президента РФ, заместитель главнокомандующего внутренними войсками (в настоящее время – директор Федеральной службы войск нацгвардии РФ); генерал-полковник Алексей Седов, начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ;

начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ; генерал-лейтенант Алексей Жало – заместитель начальника 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ – начальник управления защиты конституционного устройства;

– заместитель начальника 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ – начальник управления защиты конституционного устройства; генерал-майор Сергей Егоров – первый заместитель начальника управления по защите конституционного устройства 2 службы ФСБ РФ;

– первый заместитель начальника управления по защите конституционного устройства 2 службы ФСБ РФ; генерал-майор Владимир Павлик – первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ;

– первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ; генерал-майор Андрей Яценко – бывший сотрудник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ, сейчас – заместитель начальника управления ФСБ РФ в Москве.

– бывший сотрудник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ, сейчас – заместитель начальника управления ФСБ РФ в Москве. Также подозрения в госизмене сообщены бывшему главе СБУ, его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра и начальнику Департамента защиты национальной государственности Службы времен Януковича.

Появились "актеры-разведчики". Данилов предупредил о попытке РФ создать новую агентурную сеть

Россия пытается сформировать новую агентурную сеть в Украине посредством разных псевдоэкспертов для дестабилизации ситуации в стране.

"Единственный шанс России одолеть Украину - внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние, чем Кремль успешно занимался последние десятилетия - делил Украину на сорта, создавал российские прокси-партии, коррумпировал политиков, фальсифицировал историю", - написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, благодаря активной деятельности украинских силовых структур, в последние годы была проведена масштабная чистка российской агентуры. Однако страна-агрессор и в дальнейшем будет пытаться "на месте одной срезанной головы вырастить несколько новых".

"Сейчас по всем признакам ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды. В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения, а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации", - написал секретарь СНБО.

Катар помог вернуть в Украину четырех депортированных Россией детей - WP

Россия согласилась вернуть в Украину четырех депортированных детей по результатам переговоров при посредничестве Катара.

По словам чиновника катарского правительства, который говорил на условиях анонимности, двое детей сейчас вернулись к родственникам, а еще двое, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни.

Отмечается, что роль Катара в переговорах, которые длились несколько месяцев, возникла по просьбе украинского правительства. Представительницы МИД Катара Лольва аль-Хатер отметила, что в последние недели катарские официальные лица ведут "непрерывный диалог с нашими украинскими и российскими коллегами"

Украинские дети в возрасте от 2 до 17 лет прошли через посольство Катара в Москве и разными маршрутами поехали домой. Некоторые направлялись из России в Украину через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Другие направлялись через Беларусь.

Организация поездки включала несколько видов транспорта, включая дипломатический конвой, поезд и частный чартерный самолет через Катар.