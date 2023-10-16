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Глава ОБСЕ прибыл с визитом в Киев

Понедельник 16 октября 2023 12:33
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Глава ОБСЕ прибыл с визитом в Киев Фото: глава ОБСЕ Буяр Османи (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Северной Македонии и глава ОБСЕ Буяр Османи прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на македонское издание Сivil media, которое взяло комментарий у Османи в вагоне поезда.

Османи подчеркнул, что Украина является главным приоритетом во время председательства его страны в ОБСЕ, потому что именно в нашем государстве решается будущее ситуации в Европе.

"Когда под угрозой сама основа организации, нужно фокусироваться на этом. И именно это сейчас происходит в Украине - российская агрессия против Украины разрушает основы международного порядка", - сказал он.

Отметим, что Османи уже побывал в одной из киевских школ, которая подверглась обстрелам со стороны РФ.

"Это суровое напоминание о насущной потребности мира. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего", - написал глава ОБСЕ.

Политик напомнил, что начал председательство своего государства в ОБСЕ в 2023 году поездкой в Украину. А теперь он завершает год поездкой в столицу Украины.

Османи отметил, что у ОБСЕ 21 проект в Украине, один из которых - разминирование. По оценкам, около 100 тысяч квадратных км в Украине загрязнены минами. Он добавил, что процесс разминирования не будет кратковременным.

"ОБСЕ закладывает фундамент и будет учитывать экологические последствия такого процесса", - сказал он.

Первый визит Османи в Украину

Напомним, 16 января в Украину с официальным визитом прибыл глава ОБСЕ Буяр Османи. Он встретился с украинскими лидерами в Киеве.

Также представитель ОБСЕ подчеркнул, что РФ должна немедленно прекратит войну против Украины и вывести свои войска с территории страны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе.

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