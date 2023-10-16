Украина остается на первом месте, несмотря на войну Израиля с ХАМАС, - глава МИД Чехии

Помощь Украине в войне с Россией остается приоритетом для цивилизованного мира даже после начала израильско-палестинского конфликта.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии " Радио Свобода " заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По его словам, сейчас мир движется к “глобальной конфронтации”.

"Я не думаю, что это совпадение. Мы должны быть готовы вкладывать больше усилий в нашу оборону. И придерживаться наших принципов... Мы должны уделять внимание всем конфликтам и чему-либо, что угрожает нам. Поэтому Украина до сих пор на первом месте", - добавил глава чешского МИД.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС начали войну против Израиля. Они вторглись в израильские населенные пункты, убивали и похищали местных жителей.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. Уже был нанесен ряд ударов по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

При этом, как сообщали западные СМИ, Израиль уже запросил у США военную помощь - средства ПВО и авиабомбы. На этом фоне в Пентагоне выразили обеспокоенность в связи с возможной одновременной поддержкой Украины и Израиля.