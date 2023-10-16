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РФ потеряла уже более 60 танков и БТР, пытаясь захватить Авдеевку, - Bild

Авдеевка, Донецкая область, Понедельник 16 октября 2023 13:19
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РФ потеряла уже более 60 танков и БТР, пытаясь захватить Авдеевку, - Bild Фото: РФ потеряла уже более 60 танков и БТР, пытаясь захватить Авдеевку (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российская армия потеряла более 200 военных, а также более 60 танков и БТР во время своего наступления на Авдеевку в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным военного аналитика Bild Юлиана Репке, российские войска, пытаясь окружить Авдеевку, пошли в наступление колоннами из более чем 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики. Однако они попали под огонь артиллерии и ПТУР и были отброшены.

По оценке аналитика, украинскими войсками было убито более 200 российских оккупантов и уничтожено более 60 танков и БТР.

Как отметил Репке, план россиян заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить села Северное, Степное и Бердычи.

Однако ВСУ смогли остановить наступление оккупантов под Северным и на железнодорожной линии в Степном. По данным аналитика, несмотря на потери, российские войска не намерены отказываться от наступления на Авдеевку.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, с начала прошлой недели российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку в Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты. Ситуация в городе остается напряженной.

По данным Генштаба, в районе Авдеевки на прошлой неделе войска РФ предприняли более 100 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах восточнее Степного, Ласточкиного, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлово и Первомайского Донецкой области.

Между тем, как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), попытка россиян наступать на город может превратиться в " биение в бетонную стену ".

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Война России против Украины Авдеевка Донецкая область
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