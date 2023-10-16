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Украинские бойцы дронами атаковали позиции россиян на левом берегу Днепра (видео)

Украина, Понедельник 16 октября 2023 20:17
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Украинские бойцы дронами атаковали позиции россиян на левом берегу Днепра (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на левом берегу Днепра и с помощью дронов атаковали их. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что россиян атаковали бойцы херсонского Корпуса оперативно-внезапного действия с представителями Сил территориальной обороны.

На видео можно увидеть, как украинские бойцы ударили по позициям оккупантов на левом берегу Днепра.

ВСУ уничтожают россиян

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 500 оккупантов и 80 единиц военной техники врага.

Также украинские бойцы на Бахмутском направлении уничтожили военную технику россиян в 1,8 млн долларов.

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 16 октября, составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 288 630 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 танков, 44 артсистемы, самолет и вертолет.

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