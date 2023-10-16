ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Использование активов РФ и финпомощь: Зеленский встретился со спецпредставителем США

Киев, Понедельник 16 октября 2023 17:46
UA EN RU
Использование активов РФ и финпомощь: Зеленский встретился со спецпредставителем США Фото: президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель США Пенни Прицкер (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер. Стороны, в частности, обсудили использование российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

"Обсудили, прежде всего, защиту нашей энергетической инфраструктуры и потребности в восстановлении Украины. А также макрофинансовую поддержку нашей страны и справедливое использование замороженных российских активов", - написал президент по итогам переговоров.

Он отметил, что Украина заинтересована в привлечении частных американских инвестиций в проекты в аграрном секторе, машиностроении и химическом производстве, а также в участии в перестройке энергосистемы.

Президент уточнил, что для привлечения инвестиций нужно разработать механизмы гарантирования рисков.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и весь американский народ за мощную помощь Украине.

"Нам важно понимать, что Соединенные Штаты готовы помочь пройти зимний период и будут поддерживать наше государство столько, сколько необходимо для победы", - добавил глава государства.

Визит Прицкер в Украину

Напомним, сегодня, 16 октября, спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер впервые прибыла в Украину.

На эту должность ее назначил президент США Джо Байден еще 14 сентября.

Ранее Прицкер заявляла, что частные американские компании хотели бы начать инвестировать в Украину, но для этого есть условия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Война России против Украины
NEWS
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока