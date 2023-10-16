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Оккупанты придумали новый способ принудительной паспортизации украинских подростков, - ЦНС

Херсонская область, Понедельник 16 октября 2023 15:29
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Оккупанты придумали новый способ принудительной паспортизации украинских подростков, - ЦНС Фото: оккупанты придумали новый способ принудительной паспортизации украинских подростков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне продолжают политику принудительной паспортизации местного населения, в том числе и подростков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщили в ЦНС, оккупанты обязали подконтрольные местные школы выдать старшеклассникам от 14 лет полисы медицинского страхования. Однако условием выдачи является получение подростком паспорта РФ, а также наличие российского документа у одного из его родителей.

Перечень лиц, которые не получают полис, школы должны предоставить оккупационной администрации, а также провести "воспитательную работу" с родителями таких детей.

Принудительная паспортизация РФ на оккупированных территориях Украины

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Напомним, ранее на оккупированных территориях захватчики ввели правило, согласно которому подростки, которым исполнилось 14 лет должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям спортом.

Кроме того, недавно учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.

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