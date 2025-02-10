Спецконтракт для 18-летних: Зеленский анонсировал бонусы и льготы после службы в ВСУ

"Это очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на 1 год по контракту. Да, они могут дальше продлить, если они хотят, но это контракт на год", - сказал Зеленский.

По его словам, в ближайшие 2-3 дня все детали будут официально объявлены.

"Некоторые вещи, это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему 1 млн гривен, смогут без каких-либо экзаменов выбрать вуз после этого года на войне и учиться бесплатно. Третье - спецусловия по ипотеке - 0%, все проценты будет покрывать государство. Много еще есть деталей, важные условия, куда идут, какие бригады, это такой экспериментальный контракт и все будет в деталях", - рассказал президент.