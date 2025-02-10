Спецконтракт для 18-летних: Зеленский анонсировал бонусы и льготы после службы в ВСУ

Украинцы в возрасте 18-24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, получат дополнительно 1 млн гривен, бесплатное обучение в ВУЗах и льготные условия на ипотеку.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо.
"Это очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на 1 год по контракту. Да, они могут дальше продлить, если они хотят, но это контракт на год", - сказал Зеленский.
По его словам, в ближайшие 2-3 дня все детали будут официально объявлены.
"Некоторые вещи, это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему 1 млн гривен, смогут без каких-либо экзаменов выбрать вуз после этого года на войне и учиться бесплатно. Третье - спецусловия по ипотеке - 0%, все проценты будет покрывать государство. Много еще есть деталей, важные условия, куда идут, какие бригады, это такой экспериментальный контракт и все будет в деталях", - рассказал президент.
Напомним, в январе этого года сообщалось, что Украина реформирует систему набора в армию. Это позволит привлечь молодых солдат и увеличить численность личного состава.
На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в Украине готовят инициативу для привлечения в армию военнообязанных от 18 до 24 лет. Для этой категории будет действовать специальный контракт.
По словам президента, специальный контракт для военнообязанных от 18 до 24 лет будет включать ряд преимуществ. Они будут касаться как образования, зарплаты, так и получения жилья.
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