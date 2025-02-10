Спецконтракт для 18-річних: Зеленський анонсував бонуси та пільги після служби в ЗСУ

"Це дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на 1 рік по контракту. Так, вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік", - сказав Зеленський.

За його словами, в найближчі 2-3 дні всі деталі будуть офіційно оголошені.

"Деякі речі, це те що людина зможе за рік заробити плюс до всього 1 млн гривень, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш після цього року на війні та навчатися безкоштовно. Третє - спецумови щодо іпотеки - 0%, всі відсотки буде покривати держава. Багато ще є деталей, важливі умови, куди ідуть, які бригади, це такий експериментальний контракт і все буде в деталях", - розповів президент.