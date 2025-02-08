Высокая зарплата, образование и не только. Зеленский раскрыл детали спецконтракта для 18-летних

Специальный контракт для военнообязанных от 18 до 24 лет будет включать ряд преимуществ. Они будут касаться как образования, зарплаты, так и получения жилья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Reuters президента Украины Владимира Зеленского.

"Боевые бригады, опытные бригады, которые славятся высоким уровнем подготовки и профессионализма, и прежде всего низким уровнем потерь, потому что знают, как воевать. Они вместе с Минобороны нарабатывали такой вариант контракта для молодых людей 18-24 лет", - рассказал он.

Президент подчеркнул, что "это не мобилизация, это контрактное предложение", которое предусматривает специальный контракт, потому что военнообязанные этой категории не мобилизационного возраста.

"Там (в контракте, - ред) много преференций. Там очень высокое денежное обеспечение, детали со дня на день будут обнародованы, там есть возможность бесплатного образования, бесплатного кредита для жилья. То есть для молодого человека там такой пакет. Я знаю, что проработан этот контракт на год. И он будет предложен", - перечислил преимущества Зеленский.

Он добавил, что контракт уже полностью готов, в частности, что касается условий - все готово.

"Вопрос в технических шагах. Они зависят от Кабмина. Сегодня это первый шаг. И первый шаг за Кабмином. Второй шаг - за парламентом", - констатировал глава государства.

В то же время президент отказался назвать журналистам прогнозируемое количество молодых украинцев, которых хотят привлечь в армию в рамках этой программы. По его словам, о результатах можно будет говорить через несколько месяцев.