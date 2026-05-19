Не демобилизация, новая "минималка" и контракты: что Сырский рассказал о реформе ВСУ

20:36 19.05.2026 Вт
Демобилизация будет после завершения войны. А что предлагают для военных сейчас?
Фото: Александр Сырский, главком ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
В украинской армии готовят масштабные изменения. Среди них - повышение минимальной зарплаты в армии, новые контракты и механизм увольнения со службы.

РБК-Украина собрало все, что рассказал о предстоящих изменениях главком ВСУ Александр Сырский в интервью Militarnyi.

Повышение зарплат и новые доплаты

Минимальный уровень денежного обеспечения военнослужащих планируют установить на уровне 30 тысяч гривен. По словам генерала, также будут предусмотрены дополнительные выплаты для определенных категорий защитников.

В частности, финансовая мотивация будет касаться тех, кто принимает непосредственное участие в активных боевых действиях:

  • в первую очередь доплаты получат бойцы механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых войск и бригад морской пехоты;
  • финансово стимулировать именно те должности, которых больше всего не хватает на поле боя.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что такие шаги должны создать дополнительный стимул для привлечения людей в армию. Ожидается, что изменения утвердят уже до конца мая.

Увольнение со службы вместо демобилизации

Полноценная демобилизация состоится только тогда, когда закончится война. Сейчас речь идет о механизмах увольнения во время военного положения.

Сырский отметил, что руководство активно работает над этим вопросом совместно с Минобороны, чтобы дать военным "свет в конце тоннеля".

"Люди, которые воюют, особенно длительное время, должны иметь выход и возможность иметь отсрочку, в зависимости от того срока, который они провели на поле боя", - пояснил генерал.

Сейчас идет процесс обсуждения предложенной модели непосредственно в воинских частях. Военное руководство проводит замеры и аналитику, чтобы учесть положительные и отрицательные моменты этого чувствительного процесса.

Какими будут новые контракты

В армии также готовят новые форматы контрактов с различными сроками службы, которые будут отличаться для действующих военных и добровольцев. Как рассказал главком, сейчас обсуждаются следующие варианты:

  • Короткий контракт на 6-9 месяцев - для военных, которые ранее уволились по состоянию здоровья, но хотят снова вернуться к службе.
  • Контракт на 10 месяцев - для военнослужащих, которые уже находятся в рядах ВСУ.
  • Контракты от 2 лет и более - рассматриваются для добровольцев-новобранцев.

Те военнообязанные, которые не захотят заключать контракт, будут просто мобилизованы в ряды армии.

