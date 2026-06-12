ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Увеличение зарплат военным: Кабмин озвучил срок запуска реформы

10:33 12.06.2026 Пт
2 мин
Когда Минобороны представит реформу?
aimg Татьяна Степанова
Увеличение зарплат военным: Кабмин озвучил срок запуска реформы Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Уже в ближайшие недели Министерство обороны представит реформу с увеличением доплат военнослужащим.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила на Часе вопросов к правительству.

"Минобороны сейчас готовит реформу, которая будет предусматривать увеличение доплат для военнослужащих. Это большие средства, мы сейчас рассчитываем, каким образом нам сбалансировать бюджет для того, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году, так и в последующих периодах", - сказала Свириденко.

По ее словам, эти изменения также будут предусматривать определение более конкретных сроков службы.

"Это все на стороне Министерства обороны. В ближайшие недели мы готовы с этой реформой выходить и вводить ее", - добавила премьер.

Читайте также: Не демобилизация, новая "минималка" и контракты: что Сырский рассказал о реформе ВСУ

Повышение зарплат военным

Напомним, в Украине готовят масштабные изменения в армии: военнослужащим в тылу и на передовой планируют повысить зарплаты, для пехоты ввести специальные контракты, а мобилизованных - начнут "демобилизовать".

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что минимальный уровень денежного обеспечения военнослужащих планируется установить на уровне 30 тысяч гривен. Кроме того, для защитников будут предусмотрены и доплаты.

Кроме того, президент Владимир Зеленский недавно рассказал, что Украина хочет отказаться от проведения мобилизации в пользу контрактной армии. При этом он отметил, что финансирование на это пока отсутствует.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко Вооруженные силы Украины Зарплата в Украине
Новости
Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлению, - ISW
Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлению, - ISW
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой