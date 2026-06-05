Жары не будет: какой будет погода в Украине в ближайшие дни и где ждать грозы

В ближайшие дни и на следующей неделе в Украине сохранится комфортное тепло без изнуряющей жары. Впрочем местами обещают грозовые дожди.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Главное:
– Пока что у нас остается неустойчивая атмосфера. Хотя температурные показатели - повышаются.
Температура будет повышаться за счет того, что воздушные потоки будут уже больше поступать с запада, юго-запада. Поэтому будем иметь и летние значения температуры.
Уже с сегодняшнего дня практически у нас такие показатели, что в ночные часы +11...+19°С (и в ближайшие несколько суток - так же сохраняются). А в дневные часы +22...+29°С.
То есть еще и не критическая жара, и уже не холодно. Такая классическая летняя температура.
Завтра (6 июня, - Ред.) в западных областях, а в воскресенье (7 июня, - Ред.) на Правобережье - несколько ниже могут быть значения температуры днем.
В пределах +20...+25°С.
За счет того, что там может быть больше осадков.
– Поскольку атмосфера неустойчива - могут быть эти локальные дождевые процессы в виде кучево-дождевых облаков. Кое-где - с грозами.
Но кроме этого завтра и послезавтра, как раз-таки в течение выходных (хотя и в понедельник еще тоже)... Через территорию Украины будет перемещаться атмосферный фронт.
Он повлечет дожди по таким регионам: завтра - западные, в дневные часы 6 и 7 июня - еще Житомирская, Киевская и Винницкая области, а в воскресенье - это Черновицкая и Одесская области.
Так что речь идет о кратковременных дождях, грозах. А в этих областях, которые я перечислила, еще могут быть местами и значительные дожди. Поэтому стоит обратить на это внимание.
Таков этот фронт, достаточно интенсивный именно по осадкам, скажем так.
– Он достаточно медленно будет проходить. Ветра с собой не несет.
Наоборот, общие воздушные потоки - достаточно спокойные, слабенькие даже.
Хотя во время грозовой деятельности могут быть локальные усиления.
За этим уже будем следить во время его прохождения. Тогда дополнительные могут быть предупреждения.
– В дальнейшем, на понедельник, он (атмосферный фронт, - Ред.) сместится уже больше на левобережную часть Украины. И там будут кратковременные дожди и грозы.
Зато в западных областях уже будет преобладать погода без осадков в основном.
9 июня (во вторник, - Ред.) у нас ночью - в большинстве центральных областей, а днем - по Украине местами - кратковременные дожди и грозы.
Остальные территории - без осадков остаются.
– Какой-либо такой стабильной солнечной погоды - без осадков - пока что у нас нет. В ближайшей обзорной перспективе.
Практически всю неделю, с определенными перерывами, могут быть вот эти летние дожди.
10 июня (в среду, - Ред.) немножечко их будет меньше.
Разве что на западе и юго-востоке страны - в дневные часы - вот эти локальные грозовые очаги могут быть.
Между тем остальные территории - с большим количеством прояснений.
Поэтому в этот день могут быть немного выше значения температуры. От +22°С до +28°С местами может прогреться воздух.
А ночь - стабильно остается теплой, +12...+18°С.
После 10-го числа - каких-либо кардинальных изменений пока что нет.
Все равно время от времени кратковременные осадки могут быть. Кое-где - с грозами, преимущественно в дневные часы.
– Температура в дальнейшем практически не меняется. Остается такая же.
Ночная +10...+17°С. В дневные часы +20...+27°С. То есть также жары пока что нет.
Комфортная, летняя... В принципе, достаточно такая хорошая температура.
И то, что дождики... То это, например, для аграрного сектора - очень важно.
Что нет изнурительной жары для растительности, и периодически - осадки. То есть благоприятные погодные условия.
– Потому что днем, когда начинает прогреваться приземный слой воздуха, теплый воздух поднимается. И начинается развитие вот этих кучево-дождевых облаков.
Они сначала красивые, а потом некоторые из них могут становиться более мощными.
И, соответственно, перерастать в кратковременные дожди с грозами.
Но их распределение летом - всегда пестрое. Один район у нас может быть с дождем, другой район - без единой капельки.
Поэтому и речь идет о прогнозе "по территории", то есть что предпосылки для этого есть.
Но в какой именно точке будет развитие такой кучево-дождевой облачности, конечно, видно уже только непосредственно во время развития этого процесса.
Где-то за час, за полчаса. Через спутниковые снимки.
Напомним, ранее мы объясняли, работают ли народные приметы о погоде и как ее начал "прогнозировать" сурок Тимка.
Между тем в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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