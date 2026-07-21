Жара вместо прохлады? Что будет с погодой в Украине завтра и когда все изменится

В среду часть Украины охватит прохлада, местами вероятны дожди с грозами. Однако уже сейчас "на горизонте" снова виднеется жара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
Эксперт рассказала, что в течение дня среды (22 июля) самые высокие температуры - около +26...+31°С - ожидаются:
Тем временем самый прохладный воздух - около +19...+22°С - может быть:
На остальной территории Украины днем 22 июля предполагается температура воздуха в пределах +22...+25°С.
Дожди с грозами, по словам Диденко, могут пройти завтра:
"Большая часть территории Украины - будет принадлежать сухой погоде", - констатировала специалист.
Погода в течение 22 июля в Киеве ожидается, по данным Диденко:
Тем временем в ближайшую ночь, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать около +17°С.
В заключение Диденко отметила, что людям, которым сейчас холодно, нужно "немного подождать".
"Со следующей недели в Украине повсюду будет жарко", - объяснила синоптик.
Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях стихии на западе Украины - где все поплыло, а лед с неба ударил по урожаю.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.
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