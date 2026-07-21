Спека замість прохолоди? Що буде з погодою в Україні завтра і коли все зміниться

В середу частину України охопить прохолода, місцями ймовірні дощі з грозами. Проте вже зараз "на горизонті" знову видніється спека.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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Експерт розповіла, що впродовж дня середи (22 липня) найвищі температури - близько +26...+31°С - очікуються:
Тим часом найпрохолодніше повітря - близько +19...+22°С - може бути:
На решті території України вдень 22 липня передбачається температура повітря в межах +22...+25°С.
Дощі з грозами, за словами Діденко, можуть пройти завтра:
"Більша ж частина території України - належатиме сухій погоді", - констатувала спеціаліст.
Погода впродовж 22 липня у Києві очікується, за даними Діденко:
Тим часом найближчої ночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати близько +17°С.
Насамкінець Діденко зауважила, що людям, яким зараз холодно, потрібно "трохи почекати".
"З наступного тижня в Україні повсюди буде спекотно", - пояснила синоптик.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки стихії на заході України - де все попливло, а лід із неба вдарив по врожаю.
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