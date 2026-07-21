Спека замість прохолоди? Що буде з погодою в Україні завтра і коли все зміниться

Головне: Де найспекотніше : у середу, 22 липня, найвищі температури вдень (близько +26...+31°С) очікуються в Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.

: у середу, 22 липня, найвищі температури вдень (близько +26...+31°С) очікуються в Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Де найпрохолодніше : найнижчі показники (близько +19...+22°С) прогнозують на Волині, а також у Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях.

: найнижчі показники (близько +19...+22°С) прогнозують на Волині, а також у Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях. Дощі та грози : опади в середу можливі в Одеській та Миколаївській областях, місцями на Черкащині, а також на Закарпатті, тоді як на решті території переважатиме суха погода.

: опади в середу можливі в Одеській та Миколаївській областях, місцями на Черкащині, а також на Закарпатті, тоді як на решті території переважатиме суха погода. Погода в Києві : у столиці завтра очікується лагідна погода без опадів, із температурою вдень +22...+23°С.

: у столиці завтра очікується лагідна погода без опадів, із температурою вдень +22...+23°С. Що зміниться пізніше: за даними Діденко, вже з наступного тижня в Україні може бути спекотно повсюди.

Де в середу буде найтепліше та навпаки

Експерт розповіла, що впродовж дня середи (22 липня) найвищі температури - близько +26...+31°С - очікуються:

в Криму;

у Херсонській області;

в Запорізькій області;

в Донецькій області;

в Луганській області;

в Дніпропетровській області.

Тим часом найпрохолодніше повітря - близько +19...+22°С - може бути:

на Волині;

в Рівненській області;

у Житомирській області;

у Чернігівській області.

На решті території України вдень 22 липня передбачається температура повітря в межах +22...+25°С.

В яких областях ймовірні дощі та грози

Дощі з грозами, за словами Діденко, можуть пройти завтра:

в Одеській області;

в Миколаївській області;

у Черкаській області (місцями);

на Закарпатті.

"Більша ж частина території України - належатиме сухій погоді", - констатувала спеціаліст.

Прогноз погоди від Діденко на 22 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

Погода впродовж 22 липня у Києві очікується, за даними Діденко:

лагідна;

з білими хмарками та сонцем;

зі скромною денною температурою повітря +22...+23°С.

Тим часом найближчої ночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати близько +17°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Що і коли може змінитись

Насамкінець Діденко зауважила, що людям, яким зараз холодно, потрібно "трохи почекати".

"З наступного тижня в Україні повсюди буде спекотно", - пояснила синоптик.