Жара вместо прохлады? Что будет с погодой в Украине завтра и когда все изменится
В среду часть Украины охватит прохлада, местами вероятны дожди с грозами. Однако уже сейчас "на горизонте" снова виднеется жара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
- Где жарче всего: в среду, 22 июля, самые высокие температуры днем (около +26...+31°С) ожидаются в Крыму, а также в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.
- Где прохладнее всего: самые низкие показатели (около +19...+22°С) прогнозируют на Волыни, а также в Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.
- Дожди и грозы: осадки в среду возможны в Одесской и Николаевской областях, местами в Черкасской области, а также на Закарпатье, тогда как на остальной территории будет преобладать сухая погода.
- Погода в Киеве: в столице завтра ожидается мягкая погода без осадков, с температурой днем +22...+23°С.
- Что изменится позже: по данным Диденко, уже на следующей неделе в Украине может быть жарко повсюду.
Где в среду будет теплее всего и наоборот
Эксперт рассказала, что в течение дня среды (22 июля) самые высокие температуры - около +26...+31°С - ожидаются:
- в Крыму;
- в Херсонской области;
- в Запорожской области;
- в Донецкой области;
- в Луганской области;
- в Днепропетровской области.
Тем временем самый прохладный воздух - около +19...+22°С - может быть:
- на Волыни;
- в Ровенской области;
- в Житомирской области;
- в Черниговской области.
На остальной территории Украины днем 22 июля предполагается температура воздуха в пределах +22...+25°С.
В каких областях вероятны дожди и грозы
Дожди с грозами, по словам Диденко, могут пройти завтра:
- в Одесской области;
- в Николаевской области;
- в Черкасской области (местами);
- на Закарпатье.
"Большая часть территории Украины - будет принадлежать сухой погоде", - констатировала специалист.
Прогноз погоды от Диденко на 22 июля (инфографика: РБК-Украина)
К какой погоде готовиться в Киеве
Погода в течение 22 июля в Киеве ожидается, по данным Диденко:
- ласковая;
- с белыми облачками и солнцем;
- со скромной дневной температурой воздуха +22...+23°С.
Тем временем в ближайшую ночь, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать около +17°С.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Что и когда может измениться
В заключение Диденко отметила, что людям, которым сейчас холодно, нужно "немного подождать".
"Со следующей недели в Украине повсюду будет жарко", - объяснила синоптик.
Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях стихии на западе Украины - где все поплыло, а лед с неба ударил по урожаю.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.
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