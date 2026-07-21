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Жара вместо прохлады? Что будет с погодой в Украине завтра и когда все изменится

14:30 21.07.2026 Вт
3 мин
В отдельных областях день 22 июля может быть для кого-то даже "холодным"
aimg Ирина Костенко
Жара вместо прохлады? Что будет с погодой в Украине завтра и когда все изменится Погода в Украине 22 июля ожидается контрастная (фото иллюстративное: Getty Images)
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В среду часть Украины охватит прохлада, местами вероятны дожди с грозами. Однако уже сейчас "на горизонте" снова виднеется жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное:

  • Где жарче всего: в среду, 22 июля, самые высокие температуры днем (около +26...+31°С) ожидаются в Крыму, а также в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.
  • Где прохладнее всего: самые низкие показатели (около +19...+22°С) прогнозируют на Волыни, а также в Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.
  • Дожди и грозы: осадки в среду возможны в Одесской и Николаевской областях, местами в Черкасской области, а также на Закарпатье, тогда как на остальной территории будет преобладать сухая погода.
  • Погода в Киеве: в столице завтра ожидается мягкая погода без осадков, с температурой днем +22...+23°С.
  • Что изменится позже: по данным Диденко, уже на следующей неделе в Украине может быть жарко повсюду.

Где в среду будет теплее всего и наоборот

Эксперт рассказала, что в течение дня среды (22 июля) самые высокие температуры - около +26...+31°С - ожидаются:

  • в Крыму;
  • в Херсонской области;
  • в Запорожской области;
  • в Донецкой области;
  • в Луганской области;
  • в Днепропетровской области.

Тем временем самый прохладный воздух - около +19...+22°С - может быть:

  • на Волыни;
  • в Ровенской области;
  • в Житомирской области;
  • в Черниговской области.

На остальной территории Украины днем 22 июля предполагается температура воздуха в пределах +22...+25°С.

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

В каких областях вероятны дожди и грозы

Дожди с грозами, по словам Диденко, могут пройти завтра:

  • в Одесской области;
  • в Николаевской области;
  • в Черкасской области (местами);
  • на Закарпатье.

"Большая часть территории Украины - будет принадлежать сухой погоде", - констатировала специалист.

Жара вместо прохлады? Что будет с погодой в Украине завтра и когда все изменитсяПрогноз погоды от Диденко на 22 июля (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

Погода в течение 22 июля в Киеве ожидается, по данным Диденко:

  • ласковая;
  • с белыми облачками и солнцем;
  • со скромной дневной температурой воздуха +22...+23°С.

Тем временем в ближайшую ночь, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать около +17°С.

Жара вместо прохлады? Что будет с погодой в Украине завтра и когда все изменитсяГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Что и когда может измениться

В заключение Диденко отметила, что людям, которым сейчас холодно, нужно "немного подождать".

"Со следующей недели в Украине повсюду будет жарко", - объяснила синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях стихии на западе Украины - где все поплыло, а лед с неба ударил по урожаю.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.

Читайте также, как работают синоптики УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.

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