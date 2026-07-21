Жара вместо прохлады? Что будет с погодой в Украине завтра и когда все изменится

В среду часть Украины охватит прохлада, местами вероятны дожди с грозами. Однако уже сейчас "на горизонте" снова виднеется жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Главное: Где жарче всего : в среду, 22 июля, самые высокие температуры днем (около +26...+31°С) ожидаются в Крыму, а также в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

: в среду, 22 июля, самые высокие температуры днем (около +26...+31°С) ожидаются в Крыму, а также в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях. Где прохладнее всего : самые низкие показатели (около +19...+22°С) прогнозируют на Волыни, а также в Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.

: самые низкие показатели (около +19...+22°С) прогнозируют на Волыни, а также в Ровенской, Житомирской и Черниговской областях. Дожди и грозы : осадки в среду возможны в Одесской и Николаевской областях, местами в Черкасской области, а также на Закарпатье, тогда как на остальной территории будет преобладать сухая погода.

: осадки в среду возможны в Одесской и Николаевской областях, местами в Черкасской области, а также на Закарпатье, тогда как на остальной территории будет преобладать сухая погода. Погода в Киеве : в столице завтра ожидается мягкая погода без осадков, с температурой днем +22...+23°С.

: в столице завтра ожидается мягкая погода без осадков, с температурой днем +22...+23°С. Что изменится позже: по данным Диденко, уже на следующей неделе в Украине может быть жарко повсюду.

Где в среду будет теплее всего и наоборот

Эксперт рассказала, что в течение дня среды (22 июля) самые высокие температуры - около +26...+31°С - ожидаются:

в Крыму;

в Херсонской области;

в Запорожской области;

в Донецкой области;

в Луганской области;

в Днепропетровской области.

Тем временем самый прохладный воздух - около +19...+22°С - может быть:

на Волыни;

в Ровенской области;

в Житомирской области;

в Черниговской области.

На остальной территории Украины днем 22 июля предполагается температура воздуха в пределах +22...+25°С.

В каких областях вероятны дожди и грозы

Дожди с грозами, по словам Диденко, могут пройти завтра:

в Одесской области;

в Николаевской области;

в Черкасской области (местами);

на Закарпатье.

"Большая часть территории Украины - будет принадлежать сухой погоде", - констатировала специалист.

Прогноз погоды от Диденко на 22 июля (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

Погода в течение 22 июля в Киеве ожидается, по данным Диденко:

ласковая;

с белыми облачками и солнцем;

со скромной дневной температурой воздуха +22...+23°С.

Тем временем в ближайшую ночь, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать около +17°С.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Что и когда может измениться

В заключение Диденко отметила, что людям, которым сейчас холодно, нужно "немного подождать".

"Со следующей недели в Украине повсюду будет жарко", - объяснила синоптик.