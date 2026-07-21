Спека замість прохолоди? Що буде з погодою в Україні завтра і коли все зміниться
В середу частину України охопить прохолода, місцями ймовірні дощі з грозами. Проте вже зараз "на горизонті" знову видніється спека.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Головне:
- Де найспекотніше: у середу, 22 липня, найвищі температури вдень (близько +26...+31°С) очікуються в Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.
- Де найпрохолодніше: найнижчі показники (близько +19...+22°С) прогнозують на Волині, а також у Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях.
- Дощі та грози: опади в середу можливі в Одеській та Миколаївській областях, місцями на Черкащині, а також на Закарпатті, тоді як на решті території переважатиме суха погода.
- Погода в Києві: у столиці завтра очікується лагідна погода без опадів, із температурою вдень +22...+23°С.
- Що зміниться пізніше: за даними Діденко, вже з наступного тижня в Україні може бути спекотно повсюди.
Де в середу буде найтепліше та навпаки
Експерт розповіла, що впродовж дня середи (22 липня) найвищі температури - близько +26...+31°С - очікуються:
- в Криму;
- у Херсонській області;
- в Запорізькій області;
- в Донецькій області;
- в Луганській області;
- в Дніпропетровській області.
Тим часом найпрохолодніше повітря - близько +19...+22°С - може бути:
- на Волині;
- в Рівненській області;
- у Житомирській області;
- у Чернігівській області.
На решті території України вдень 22 липня передбачається температура повітря в межах +22...+25°С.
В яких областях ймовірні дощі та грози
Дощі з грозами, за словами Діденко, можуть пройти завтра:
- в Одеській області;
- в Миколаївській області;
- у Черкаській області (місцями);
- на Закарпатті.
"Більша ж частина території України - належатиме сухій погоді", - констатувала спеціаліст.
Прогноз погоди від Діденко на 22 липня (інфографіка: РБК-Україна)
До якої погоди готуватись у Києві
Погода впродовж 22 липня у Києві очікується, за даними Діденко:
- лагідна;
- з білими хмарками та сонцем;
- зі скромною денною температурою повітря +22...+23°С.
Тим часом найближчої ночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати близько +17°С.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Що і коли може змінитись
Насамкінець Діденко зауважила, що людям, яким зараз холодно, потрібно "трохи почекати".
"З наступного тижня в Україні повсюди буде спекотно", - пояснила синоптик.
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