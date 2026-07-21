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Спека замість прохолоди? Що буде з погодою в Україні завтра і коли все зміниться

14:30 21.07.2026 Вт
3 хв
В окремих областях день 22 липня може бути для декого навіть "холодним"
aimg Ірина Костенко
Спека замість прохолоди? Що буде з погодою в Україні завтра і коли все зміниться Погода в Україні 22 липня очікується контрастна (фото ілюстративне: Getty Images)
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В середу частину України охопить прохолода, місцями ймовірні дощі з грозами. Проте вже зараз "на горизонті" знову видніється спека.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне:

  • Де найспекотніше: у середу, 22 липня, найвищі температури вдень (близько +26...+31°С) очікуються в Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.
  • Де найпрохолодніше: найнижчі показники (близько +19...+22°С) прогнозують на Волині, а також у Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях.
  • Дощі та грози: опади в середу можливі в Одеській та Миколаївській областях, місцями на Черкащині, а також на Закарпатті, тоді як на решті території переважатиме суха погода.
  • Погода в Києві: у столиці завтра очікується лагідна погода без опадів, із температурою вдень +22...+23°С.
  • Що зміниться пізніше: за даними Діденко, вже з наступного тижня в Україні може бути спекотно повсюди.

Де в середу буде найтепліше та навпаки

Експерт розповіла, що впродовж дня середи (22 липня) найвищі температури - близько +26...+31°С - очікуються:

  • в Криму;
  • у Херсонській області;
  • в Запорізькій області;
  • в Донецькій області;
  • в Луганській області;
  • в Дніпропетровській області.

Тим часом найпрохолодніше повітря - близько +19...+22°С - може бути:

  • на Волині;
  • в Рівненській області;
  • у Житомирській області;
  • у Чернігівській області.

На решті території України вдень 22 липня передбачається температура повітря в межах +22...+25°С.

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В яких областях ймовірні дощі та грози

Дощі з грозами, за словами Діденко, можуть пройти завтра:

  • в Одеській області;
  • в Миколаївській області;
  • у Черкаській області (місцями);
  • на Закарпатті.

"Більша ж частина території України - належатиме сухій погоді", - констатувала спеціаліст.

Спека замість прохолоди? Що буде з погодою в Україні завтра і коли все змінитьсяПрогноз погоди від Діденко на 22 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

Погода впродовж 22 липня у Києві очікується, за даними Діденко:

  • лагідна;
  • з білими хмарками та сонцем;
  • зі скромною денною температурою повітря +22...+23°С.

Тим часом найближчої ночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати близько +17°С.

Спека замість прохолоди? Що буде з погодою в Україні завтра і коли все змінитьсяГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Що і коли може змінитись

Насамкінець Діденко зауважила, що людям, яким зараз холодно, потрібно "трохи почекати".

"З наступного тижня в Україні повсюди буде спекотно", - пояснила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки стихії на заході України - де все попливло, а лід із неба вдарив по врожаю.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.

Читайте також, як працюють синоптики УкрГМЦ та створюються прогнози погоди.

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