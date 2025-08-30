Жара не отступает: синоптики предупредили, что будет с погодой сегодня

Сегодня в субботу, 30 августа, Украину ждет сухая погода без дождей и с небольшой облачностью. Температура воздуха в отдельных регионах повысится до +34 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В столице и области сегодня без осадков, с небольшой облачностью. Ветер юго-восточный, 5-12 метров в секунду.

Температура ночью составит 13-19 градусов, днем 26-31 градус. На юге страны столбики термометров местами поднимутся до +34 градусов. В западных областях днем прогнозируют не более 23-28 градусов.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 метров с секунду. В Приазовье и восточных областях днем местами ожидаются порывы 15-20 метров в секунду.

По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня будет царить небольшая облачность, без осадков.

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, на выходных в большинстве областей Украины ожидается высокая температура воздуха днем от 28 до 33 градусов и без осадков. Только в Карпатах и в Донецкой области возможны локальные дожди.

Между тем в Черновицкой области температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.

