Жара до +33 и немного дождя: синоптик рассказала, где на выходных возможны осадки

На выходных в большинстве областей Украины ожидается высокая температура воздуха днем от 28 до 33 градусов и без осадков. Только в Карпатах и в Донецкой области возможны локальные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По словам Диденко, 30 и 31 августа в большинстве областей максимальная температура воздуха в течение дня составит +28+33 градуса. В ночные часы станет немного прохладнее от +14 до +19 градусов, на юге до +20.

Как пояснила синоптик, антициклон удерживает влагу Атлантики, поэтому преимущественно осадков не прогнозируется. Лишь кое-где завтра в Донецкой области, а в воскресенье в Карпатах возможны локальные дожди.

Погода в Киеве

В столице в течение выходных будет жарко, +28...+31 градус, без осадков.

Погода в сентябре

1 сентября жара немного уменьшится на западе и севере +24...+28 градусов, на остальной территории еще будет жарко, до +33 градусов. Дожди вероятны во второй половине дня на востоке, юге и в центральных областях, тогда как на западе и севере останется сухо.

Также синоптик сообщила, когда ослабнет жара.

"Ощутимое ослабление жары, некий крен в сторону осени, ориентировочно состоится после 6 сентября. Лето завершается и передает наши справедливые надежды осени", - уточнила Диденко.