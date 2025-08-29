ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жара до +33 и немного дождя: синоптик рассказала, где на выходных возможны осадки

Пятница 29 августа 2025 14:44
UA EN RU
Жара до +33 и немного дождя: синоптик рассказала, где на выходных возможны осадки Фото: прогноз погоды в Украине на 30 и 31 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На выходных в большинстве областей Украины ожидается высокая температура воздуха днем от 28 до 33 градусов и без осадков. Только в Карпатах и в Донецкой области возможны локальные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По словам Диденко, 30 и 31 августа в большинстве областей максимальная температура воздуха в течение дня составит +28+33 градуса. В ночные часы станет немного прохладнее от +14 до +19 градусов, на юге до +20.

Как пояснила синоптик, антициклон удерживает влагу Атлантики, поэтому преимущественно осадков не прогнозируется. Лишь кое-где завтра в Донецкой области, а в воскресенье в Карпатах возможны локальные дожди.

Погода в Киеве

В столице в течение выходных будет жарко, +28...+31 градус, без осадков.

Погода в сентябре

1 сентября жара немного уменьшится на западе и севере +24...+28 градусов, на остальной территории еще будет жарко, до +33 градусов. Дожди вероятны во второй половине дня на востоке, юге и в центральных областях, тогда как на западе и севере останется сухо.

Также синоптик сообщила, когда ослабнет жара.

"Ощутимое ослабление жары, некий крен в сторону осени, ориентировочно состоится после 6 сентября. Лето завершается и передает наши справедливые надежды осени", - уточнила Диденко.

Жара до +33 и немного дождя: синоптик рассказала, где на выходных возможны осадки

Как действовать во время жары

  • Оставайтесь в прохладе - избегайте прямого солнца с 11:00 до 16:00, проводите время в помещениях с кондиционером или вентилятором.

  • Пейтедостаточно воды - регулярно, даже если не чувствуете жажды; избегайте алкоголя и избытка кофе.

  • Надевайте легкую, светлую одежду - из натуральных тканей (хлопок, лен), используйте головные уборы и солнцезащитные очки.

  • Ограничьте физические нагрузки - активность лучше переносить на утренние или вечерние часы, избегайте тяжелых тренировок под солнцем.

  • Защищайте кожу - используйте солнцезащитный крем SPF 30+ на открытые участки кожи, повторно наносите после купания или потения.

  • Питайтесь легче - больше овощей, фруктов и салатов, меньше жирной и тяжелой пищи.

  • Охлаждайте помещение и тело - закрывайте шторы днем, используйте влажное полотенце на шею или лицо, прохладный душ или обтирание.

  • Заботьтесь о детях и пожилых людях - они особенно уязвимы к жаре; обеспечьте им воду и прохладное место.

  • Будьте осторожны в транспорте - не оставайтесь в авто без кондиционера, открывайте окна и пейте воду.

  • Следите за признаками перегрева - головокружение, слабость, тошнота, головная боль, мышечные спазмы; при симптомах - в прохладное место, пейте воду, при серьезных признаках вызывайте скорую помощь.

Напомним, что в Укргидрометцентре уже рассказали, какой будет погода в сентябре, дав прогноз на первый месяц осени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
Новости
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим