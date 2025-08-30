ua en ru
Спека не відступає: синоптики попередили, що буде з погодою сьогодні

Субота 30 серпня 2025 07:00
UA EN RU
Спека не відступає: синоптики попередили, що буде з погодою сьогодні Фото: погода в Україні на 30 серпняа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у суботу, 30 серпня, Україну чекає суха погода без дощів та з невеликою хмарністю. Температура повітря в окремих регіонах підвищиться до +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні пануватиме невелика хмарність, без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-12 метрів с секунду. У Приазов’ї та східних областях вдень місцями очікуються пориви 15-20 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме 13-19 градусів, вдень 26-31 градус. На півдні країни стовпчики термометрів місцями піднімуться до +34 градусів. У західних областях вдень прогнозують не більше 23-28 градусів.

Погода у Києві

У столиці та області сьогодні без опадів, з невеликою хмарністю. Вітер південно-східний, 5-12 метрів в секунду.

Температура вночі складе 14-16 градусів, вдень 28-30 градусів.

Погода по регіонах

  • Північ - вночі 13-16 градусів, вдень 28-30 градусів.

  • Схід - вночі 13-15 градусів, вдень 29-32 градуси.

  • Центр - вночі 14-17 градусів, вдень 28-31 градус.

  • Південь - вночі 16-19 градусів, вдень 30-34 градуси.

  • Захід - вночі 12-15 градусів, вдень 23-28 градусів.

Спека не відступає: синоптики попередили, що буде з погодою сьогодні

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, на вихідних у більшості областей України очікується висока температура повітря вдень від 28 до 33 градусів та без опадів. Лише у Карпатах і в Донецькій області можливі локальні дощі.

Тим часом у Чернівецькій області температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.

Як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

