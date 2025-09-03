ua en ru
Грозовые дожди накроют часть Украины: где ждать непогоду

Украина, Среда 03 сентября 2025 13:00
Грозовые дожди накроют часть Украины: где ждать непогоду Фото: в Украину возвращаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Савченко Юлія

Завтра, 4 сентября, в Украине ожидаются грозовые дожди в западных регионах. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Синоптик объясняет появление дождей особой атмосферной зоной - линией схождения воздушных масс. Когда различные воздушные потоки встречаются в одном месте, они создают идеальные условия для рождения облаков и осадков.

Этот процесс работает как "природный генератор непогоды". В это время теплые воздушные массы поднимаются вверх, холодные опускаются вниз, а в результате их столкновения формируются мощные грозовые фронты.

Какие регионы ожидают дожди

Завтра на крайнем западе Украины вероятны грозовые дожди. Через эту линию схождения. Остальная территория - сухо, солнечно, антициклон.

Температура воздуха в течение дня 4-го сентября ожидается +24 +29 градусов, на западе и юге +28 +32 градуса.

Погода в столице

В Киеве завтра будет сухо и солнечно, максимум +26 градусов. Ближайший дождь вероятен в понедельник, 8-го сентября.

Грозовые дожди накроют часть Украины: где ждать непогодуФото: желтая линия с колючками на карте ниже - это так называемая линия восхождения (Наталка Диденко)

Рекомендации во время непогоды:

  • будьте внимательны и осторожны во время пребывания на улице;
  • переходите проезжую часть только в отведенных для этого местах;
  • не выбегайте внезапно на дорогу;
  • по возможности не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами;
  • пользуйтесь световозвращающими элементами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Напомним, в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый месяц осени. Средняя температура воздуха в сентябре будет от +13 до +18 градусов. Ливни ожидаются в Карпатах, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Ранее во Львове зафиксировали новый температурный рекорд. 25 августа минимальная температура воздуха в городе составляла всего лишь +4,3°C. Отмечается, что предыдущее минимальное значение наблюдалось в 1964 году - это +6,2°C.

