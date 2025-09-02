Всего 5 рекордов: синоптики подвели итоги не слишком жаркого лета в Киеве

Среднемесячная температура воздуха в Киеве за календарное лето 2025 года составила 20,6 градуса тепла. Это на 0,2 градуса выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Наиболее теплым оказался июль, когда средняя температура превысила норму на 1,3 градуса. В июне и августе, наоборот, показатели были ниже среднемноголетних значений. Всего в столице за лето было зафиксировано пять температурных рекордов в июне.

Самый холодный день лета пришелся на 25 августа - температура опустилась до 9,9 градуса тепла. Самым жарким стал 7 июля, когда воздух прогрелся до 34,4 градуса тепла.

Осадков за летний сезон в столице выпало 202 мм, что составляет 102% от климатической нормы. При этом почти полторы месячные нормы зафиксировали только в июле.