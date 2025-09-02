ua en ru
Всего 5 рекордов: синоптики подвели итоги не слишком жаркого лета в Киеве

Украина, Вторник 02 сентября 2025 12:02
Всего 5 рекордов: синоптики подвели итоги не слишком жаркого лета в Киеве Фото: летом было на 0,2 градуса теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная температура воздуха в Киеве за календарное лето 2025 года составила 20,6 градуса тепла. Это на 0,2 градуса выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Наиболее теплым оказался июль, когда средняя температура превысила норму на 1,3 градуса. В июне и августе, наоборот, показатели были ниже среднемноголетних значений. Всего в столице за лето было зафиксировано пять температурных рекордов в июне.

Самый холодный день лета пришелся на 25 августа - температура опустилась до 9,9 градуса тепла. Самым жарким стал 7 июля, когда воздух прогрелся до 34,4 градуса тепла.

Осадков за летний сезон в столице выпало 202 мм, что составляет 102% от климатической нормы. При этом почти полторы месячные нормы зафиксировали только в июле.

Погода в 2025 году

Напомним, среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,7 градуса, что выше климатической нормы на 1,3 градуса. Весна 2025 года стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года.

Среднемесячная температура воздуха за календарную зиму составила 0,5 градусов мороза, что выше климатической нормы на 2,0 градусов. Зима 2024-2025 гг. стала десятой в рейтинге самых теплых зим в Киеве с 1881 года.

Погода в Украине Погода в Киеве
