RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Жара спадет: насколько сегодня снизится температура воздуха и где пройдет грозовой дождь

07:00 08.05.2026 Пт
2 мин
Погода в Украине начала меняться в последнее время
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 8 мая (Getty Images)

Сегодня, 8 мая, в Украине ожидается снижение жары, а в отдельных регионах пройдут дожди с грозами.

Погода в Украине

По словам синоптика, активность атмосферного фронта повлечет кратковременные дожди и грозы в западных областях Украины.

Во второй половине дня и вечером дожди достигнут Винницкой, Житомирской и Киевской областей.

Диденко уточнила, что осадки будут иметь локальный характер, а на остальной территории сохранится сухая погода.

Температура воздуха изменится неравномерно. На западе она снизится до +16...+21 градуса, тогда как в восточных областях будет оставаться самой высокой - +25...+28 градусов. В большинстве регионов ожидается +22...+26 градусов.

Погода в Киеве

В столице также близость холодного атмосферного фронта снизит сегодня температуру воздуха, однако до комфортных значений, будет около +23, +24 градусов.

Дождь с грозой в городе вероятен, скорее во второй половине дня.

"Жара в ближайшее время попустит, весна войдет в свои цветущие берега", - резюмировала синоптик.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что после аномально теплой для мая погоды в Украине ожидается изменение погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в ряде регионов весеннее солнце сменится облачностью, пройдут дожди, а местами возможны грозы.

Также отмечалось, что в течение нескольких дней Украина удерживала статус самой жаркой страны Европы.

Отдельно синоптики объясняли, что народные приметы о погоде и так называемый "прогноз сурка" не имеют научной основы и не могут заменять реальные метеорологические данные.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеЭкологияПогода в Киеве