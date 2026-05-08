Спека спаде: наскільки сьогодні знизиться температура повітря та де пройде грозовий дощ

07:00 08.05.2026 Пт
2 хв
Погода в Україні почала змінюватися
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 8 травня (Getty Images)

Сьогодні, 8 травня, в Україні очікується зниження спеки, а в окремих регіонах пройдуть дощі з грозами.

Погода в Україні

За словами синоптика, активність атмосферного фронту спричинить короткочасні дощі та грози в західних областях України.

У другій половині дня та ввечері дощі досягнуть Вінниччини, Житомирщини та Київщини.

Діденко уточнила, що опади матимуть локальний характер, а на решті території збережеться суха погода.

Температура повітря зміниться нерівномірно. На заході вона знизиться до +16…+21 градуса, тоді як у східних областях залишатиметься найвищою - +25…+28 градусів. У більшості регіонів очікується +22…+26 градусів.

Погода у Києві

У столиці також близькість холодного атмосферного фронту знизить сьогодні температуру повітря, проте до комфортних значень, буде близько +23, +24 градусів.

Дощ з грозою у місті ймовірний, скоріше в другій половині дня.

"Спеку найближчим часом попустить, весна ввійде у свої квітучі береги", - резюмувала синоптик.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що після аномально теплої для травня погоди в Україні очікується зміна погодних умов.

За прогнозами синоптиків, у низці регіонів весняне сонце зміниться хмарністю, пройдуть дощі, а місцями можливі грози.

Також зазначалося, що протягом кількох днів Україна утримувала статус найспекотнішої країни Європи.

Окремо синоптики пояснювали, що народні прикмети про погоду та так званий "прогноз бабака" не мають наукового підґрунтя і не можуть замінювати реальні метеорологічні дані.

