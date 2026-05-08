Спека спаде: наскільки сьогодні знизиться температура повітря та де пройде грозовий дощ

Погода в Україні

За словами синоптика, активність атмосферного фронту спричинить короткочасні дощі та грози в західних областях України.

У другій половині дня та ввечері дощі досягнуть Вінниччини, Житомирщини та Київщини.

Діденко уточнила, що опади матимуть локальний характер, а на решті території збережеться суха погода.

Температура повітря зміниться нерівномірно. На заході вона знизиться до +16…+21 градуса, тоді як у східних областях залишатиметься найвищою - +25…+28 градусів. У більшості регіонів очікується +22…+26 градусів.

Погода у Києві

У столиці також близькість холодного атмосферного фронту знизить сьогодні температуру повітря, проте до комфортних значень, буде близько +23, +24 градусів.

Дощ з грозою у місті ймовірний, скоріше в другій половині дня.

"Спеку найближчим часом попустить, весна ввійде у свої квітучі береги", - резюмувала синоптик.