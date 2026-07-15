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Жара возвращается? Какой будет погода в Украине 15 июля

07:00 15.07.2026 Ср
2 мин
Украинцев ожидают новые погодные сюрпризы
aimg Юлия Капитонова
Жара возвращается? Какой будет погода в Украине 15 июля Фото: Температура будет колебаться в пределах 14-28° (Getty Images)
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Сегодня в Украину возвращается умеренная жара. Несмотря на это, местами опять пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и прогноз синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине 15 июля

В течение дня атмосферное давление будет постепенно расти, однако в некоторых регионах еще возможны кратковременные дожди.

Днем 15 июля на Прикарпатье, Закарпатье и юго-востоке страны ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый", - предупредили в Укргидрометцентре.

Прохладная погода будет отступать, а ей на смену придет комфортное летнее тепло.

По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью и утром в Карпатах, а также в восточных областях местами возможен туман.

Ветер будет северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +14...+19 градусов;
  • днем +23...+28 градусов.

По словам Наталки Диденко, до конца недели кое-где еще появятся "тридцатки". Это значит, что в Украину возвращается умеренная жара.

Она также предупредила, что кратковременные дожди с грозами в ближайшую ночь возможны:

  • на западе;
  • на юге;
  • в центре.

"А вот днем местами локальные дожди пройдут в восточной части, в Карпатах, Винницкой и Черкасской областях. Остальные территории днем будут принадлежать сухой и теплой погоде", - прогнозирует Диденко.

Жара возвращается? Какой будет погода в Украине 15 июля

Фото: Украинцы снова смогут насладиться летним теплом (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области 15 июля

Сегодня в столице и в киевском регионе ожидается переменная облачность.

В Укргидрометцентре отметили, что день пройдет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве:

  • ночью 17-19°;
  • днем 26-28°.

Температура в Киевской области:

  • ночью 14-19°;
  • днем 23-28°.

Ранее РБК-Украина писало, что аномальная жара в Европе оборвала жизни около 10 тысяч человек.

Также стало известно, что июнь 2026 стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений.

Несмотря на роковые последствия, министр энергетики США Крис Райт иронично прокомментировал реакцию европейских стран на последние события.

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