Жара возвращается? Какой будет погода в Украине 15 июля

Сегодня в Украину возвращается умеренная жара. Несмотря на это, местами опять пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и прогноз синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине 15 июля

В течение дня атмосферное давление будет постепенно расти, однако в некоторых регионах еще возможны кратковременные дожди.

Днем 15 июля на Прикарпатье, Закарпатье и юго-востоке страны ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый", - предупредили в Укргидрометцентре.

Прохладная погода будет отступать, а ей на смену придет комфортное летнее тепло.

По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью и утром в Карпатах, а также в восточных областях местами возможен туман.

Ветер будет северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +14...+19 градусов;

днем +23...+28 градусов.

По словам Наталки Диденко, до конца недели кое-где еще появятся "тридцатки". Это значит, что в Украину возвращается умеренная жара.

Она также предупредила, что кратковременные дожди с грозами в ближайшую ночь возможны:

на западе;

на юге;

в центре.

"А вот днем местами локальные дожди пройдут в восточной части, в Карпатах, Винницкой и Черкасской областях. Остальные территории днем будут принадлежать сухой и теплой погоде", - прогнозирует Диденко.

Фото: Украинцы снова смогут насладиться летним теплом (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области 15 июля

Сегодня в столице и в киевском регионе ожидается переменная облачность.

В Укргидрометцентре отметили, что день пройдет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве:

ночью 17-19°;

днем 26-28°.

Температура в Киевской области: