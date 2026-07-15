Жара возвращается? Какой будет погода в Украине 15 июля
Сегодня в Украину возвращается умеренная жара. Несмотря на это, местами опять пройдут кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и прогноз синоптика Наталки Диденко.
Погода в Украине 15 июля
В течение дня атмосферное давление будет постепенно расти, однако в некоторых регионах еще возможны кратковременные дожди.
Днем 15 июля на Прикарпатье, Закарпатье и юго-востоке страны ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый", - предупредили в Укргидрометцентре.
Прохладная погода будет отступать, а ей на смену придет комфортное летнее тепло.
По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью и утром в Карпатах, а также в восточных областях местами возможен туман.
Ветер будет северо-западный, скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +14...+19 градусов;
- днем +23...+28 градусов.
По словам Наталки Диденко, до конца недели кое-где еще появятся "тридцатки". Это значит, что в Украину возвращается умеренная жара.
Она также предупредила, что кратковременные дожди с грозами в ближайшую ночь возможны:
- на западе;
- на юге;
- в центре.
"А вот днем местами локальные дожди пройдут в восточной части, в Карпатах, Винницкой и Черкасской областях. Остальные территории днем будут принадлежать сухой и теплой погоде", - прогнозирует Диденко.
Фото: Украинцы снова смогут насладиться летним теплом (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве и области 15 июля
Сегодня в столице и в киевском регионе ожидается переменная облачность.
В Укргидрометцентре отметили, что день пройдет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в Киеве:
- ночью 17-19°;
- днем 26-28°.
Температура в Киевской области:
- ночью 14-19°;
- днем 23-28°.
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