Спека повертається? Якою буде погода в Україні 15 липня
Сьогодні в Україну повертається помірна спека. Попри це, подекуди знову пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та прогноз синоптикині Наталки Діденко.
Погода в Україні 15 липня
Протягом дня атмосферний тиск поступово зростатиме, однак у деяких регіонах ще можливі короткочасні опади.
"Вдень 15 липня на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни грози
I рівень небезпечності, жовтий", - попередили в Укргідрометцентрі.
Прохолодна погода відступатиме, а їй на зміну прийде комфортне літнє тепло.
За прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність. Уночі та вранці в Карпатах, а також у східних областях місцями можливий туман.
Вітер буде північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +14...+19 градусів;
- вдень +23...+28 градусів.
За словами Наталки Діденко, до кінця тижня подекуди ще з'являться "тридцятки". Це означає, що в Україну повертається помірна спека.
Вона також попередила, що короткочасні дощі з грозами найближчої ночі можливі:
- на заході;
- на півдні;
- у центрі.
"А ось вдень місцями локальні дощі пройдуть у східній частині, в Карпатах, на Вінниччині та Черкащині. Решта території вдень належатиме сухій та теплій погоді", - прогнозує Діденко.
Фото: Українці знову зможуть насолодитися літнім теплом (інфографіка РБК-Україна)
Погода в Києві та області 15 липня
Сьогодні у столиці та загалом у київському регіоні очікується мінлива хмарність.
В Укргідрометцентрі зазначили, що день мине без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура в Києві:
- вночі 17-19°;
- вдень 26-28°.
Температура в Київській області:
- вночі 14-19°;
- вдень 23-28°.
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