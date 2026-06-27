Министр энергетики США высмеял "нытье" Европы из-за жары, - Politico
На фоне рекордной жары в Европе, угрожающей жизни людей, министр энергетики США Крис Райт призвал не преувеличивать ее опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Что сказал Райт
Министр энергетики США Крис Райт, выступая на конференции Альянса за ответственное гражданство, где собрались преимущественно консервативные деятели, многие из которых отрицают изменение климата - сосредоточился на смертности среди европейцев зимой 2022 года.
"Зимой всегда умирает больше людей, чем летом, потому что холод - гораздо большая причина смерти, чем жара", - заявил он, отметив, что последствия роста цен на энергоносители после вторжения России в Украину "разрушительны".
По данным издания, комментарии прозвучали на фоне официальных предупреждений правительств по всей Европе: рекордно высокие температуры на этой неделе представляют угрозу жизни.
Волна жары 2022 забрала более 60 000 человек на континенте. Из-за нынешней жары закрылись школы, нарушилось транспортное движение и возникли проблемы с энергоснабжением. Около 40 человек утонули во Франции, пытаясь остыть.
Что говорят климатологи
"Невозможно сравнивать смертность от жары и холода – связь между жарой и смертностью гораздо прямее, чем с холодом", – заявила Фридерике Отто, профессор климатологии Имперского колледжа Лондона.
По ее словам, смертность от жары резко растет на Глобальном Юге, в частности, в Африке.
Администрация Трампа сократила программы, направленные на уменьшение опасности жары. Предложенные меры по защите работников остановились в Управлении по охране труда и технике безопасности.
На фоне роста цен на электроэнергию из-за войны войны в Иране администрация также предложила полностью отменить программу стоимостью 4,5 млрд $ для помощи малоимущим с оплатой счетов за отопление и охлаждение.
Реакция Европы
Несмотря на давление Вашингтона, европейские политики говорят, что это их не останавливает. Законодатели ЕС ведут дебаты об ослаблении системы торговли выбросами, а министры энергетики блока встретились в пятницу под давлением производителей нефти и газа, чтобы смягчить закон о сокращении загрязнения метаном.
В то же время, Европа остается зависимой от США относительно природного газа, отказываясь от российских поставок.
Министр энергетики Великобритании Милибэнд ответил прямо: "Когда Россия вторглась в Украину, некоторые говорили нам игнорировать один шок, связанный с ископаемым топливом, и вернуться к привычной жизни. Теперь, столкнувшись со вторым шоком только через четыре года, мы слышим те же аргументы. Те, кто это".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало , что Европа пережила рекордно жаркий май за всю историю наблюдений. В Великобритании, Франции, Ирландии и Португалии были обновлены национальные температурные рекорды.