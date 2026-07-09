Абсолютный рекорд и тысячи жертв: Европа пережила самый жаркий июнь в истории

Июнь стал самым теплым в Западной Европе за всю историю наблюдений, а экстремальная жара побила температурные рекорды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно данным ежемесячного бюллетеня Службы ЕС по изменению климата (C3S), средняя температура в Западной Европе в прошлом месяце составляла 20,74°C. Это более чем на 3°C превышает средний июньский показатель, который фиксировали в период с 1991 по 2020 годы.

Кроме того, июнь 2026 стал вторым самым теплым в мире за всю историю, а температура поверхности моря достигла абсолютного максимума с начала наблюдений.

Аномальное тепло охватило огромную территорию от Испании и Великобритании к востоку до Италии, Германии и части Австрии. За последние три месяца Западная Европа пережила уже три сильных волны жары.

Фото: июнь стал самым теплым в Западной Европе (reuters.com)

Последствия для людей и природы

Экстремальные погодные условия привели к перебоям с электроснабжением, закрытию школ и серьезным последствиям для здоровья людей. Во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах из-за жары зафиксировали более 4 700 случаев чрезмерной смертности.

Ученые предполагают, что общее количество жертв в других странах может быть значительно выше.

Также высокая температура вызвала масштабные лесные пожары на Пиренейском полуострове и во Франции, существенно усугубив засуху.

Руководитель стратегического направления в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Саманта Берджес подчеркнула, что июнь подчеркнул глубину климатических изменений, которые несут все большие риски для людей, экосистем и инфраструктуры.

Причины глобального потепления

По данным Всемирной метеорологической организации, главной причиной аномалий являются выбросы парниковых газов из-за сжигания угля, нефти и газа.

Они уже повысили среднюю температуру на планете примерно на 1,4°C по сравнению с доиндустриальным периодом в XIX веке. Из-за этого высший базовый уровень температура во время жарких волн теперь достигает значительно более высоких пиковых значений.

"Связь между волнами жары и глобальным потеплением максимально очевидна: на более жаркой планете будет больше волн жары, и они станут интенсивнее", - отметил климатолог из Имперского колледжа Лондона Йоэри Рогель.