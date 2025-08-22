ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жара вернется? Какие погодные "сюрпризы" принесет украинцам конец лета

Пятница 22 августа 2025 17:04
UA EN RU
Жара вернется? Какие погодные "сюрпризы" принесет украинцам конец лета Погода в Украине в конце августа будет несколько "контрастной" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшее время погоду в большинстве областей Украины будут предопределять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, поступающая с запада.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Какой будет погода на выходных и в начале недели

"В течение ближайших трех суток погоду в большинстве областей Украины будут предопределять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, которая будет поступать с запада", - рассказал эксперт.

Он напомнил, что на завтра (23 августа) синоптики опубликовали предупреждения о значительных дождях в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях (ночью - также в Одесской области, а в дневные часы - в Харьковской области).

"Также в Украине (кроме западных и большинства северных областей) ожидаем грозы", - добавил Семилит.

Кроме того, в дневные часы на востоке и юго-востоке страны местами могут быть град и шквалистое усиление ветра.

"До 15-20 м/с, что является первым уровнем опасности - желтым", - уточнил синоптик.

Температура воздуха этой ночью будет в пределах 9-14°C. В дневные часы - 17-22°C.

Теплее всего в Украине будет при этом в юго-восточной части:

  • в ночные часы - 15-20°C;
  • в дневные часы - 26-34°C.

"То есть у нас такие большие контрасты будут температуры", - отметил представитель УкрГМЦ.

В воскресенье (24 августа) и в понедельник (25 августа) в большинстве областей пройдут кратковременные дожди.

"Это будут обусловливать атмосферные фронты, которые будут продвигаться по территории Украины", - сообщил Семилит.

Температура воздуха будет при этом:

  • ночью - в пределах 7-12°C;
  • в дневные часы - 15-22°C.

"Довольно такие свежие значения температуры", - признал специалист.

В то же время на юге и юго-востоке страны:

  • в ночные часы ожидается - 12-17°C;
  • днем прогнозируют - 22-27°C.

Что принесет украинцам погода в середине недели

По словам Семилита, позже - во вторник (26 августа) и в среду (27 августа) - погода в Украине будет преимущественно без осадков.

"Только днем 26 августа в северной части местами может быть небольшой, непродолжительный дождь", - отметил он.

Температура в ночные часы будет оставаться в пределах 7-13°C (в южной части - до 17°C).

В дневные часы:

  • 26 августа - 17-23°C (на юге - до 27°C);
  • 27 августа - немного теплее - 20-26°C (на Закарпатье и на юге страны - до +30°C).

"То есть там будет поступать более теплая воздушная масса с юго-запада, принося более теплые значения температуры", - рассказал синоптик.

Предварительный прогноз на конец августа - начало сентября

Представитель Укргидрометцентра отметил, что на период с 28 августа по 1 сентября прогноз сейчас может быть лишь "ориентировочным", более "консультативным".

Так, в западных областях (а 1 сентября - также и в северных и центральных) ожидаются кратковременные дожди. Местами - с грозами.

"На остальных территориях, а 29 августа - по Украине - осадков не ожидаем", - добавил эксперт.

Если говорить о температурных показателях, то в ночные часы они могут быть в пределах 13-20°C. Днем - 27-33°C.

Между тем уже 31 августа и 1 сентября - начиная с западных областей - вероятно снижение температуры до 20-26°C.

"Можно сказать, что такие, комфортные значения температуры. Это не является жарой и не является довольно таким прохладным значением", - отметил Семилит.

В то же время он напомнил, что пока что нет прогноза насчет ветра на эти даты (его скорости).

"Если там будут значения 5-10 м/с или 7-12 м/с - то ветер может добавлять прохлады (с учетом биоклиматологии)", - объяснил синоптик.

В завершение специалист отметил, что такие показатели - несколько ниже нормы на конец августа (на 1-2 градуса).

Напомним, ранее мы рассказывали об особенностях погоды в Украине в начале августа и объясняли, какие регионы могут потерять урожай из-за засухи, распространения вредителей и болезней.

Кроме того, в УкрГМЦ оценили водность основных рек Украины за первые 15 дней августа и сообщили, где показатели - критические.

Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине День знаний Погода на неделю Осень
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"