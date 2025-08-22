Жара вернется? Какие погодные "сюрпризы" принесет украинцам конец лета

В ближайшее время погоду в большинстве областей Украины будут предопределять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, поступающая с запада.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит .

Какой будет погода на выходных и в начале недели

"В течение ближайших трех суток погоду в большинстве областей Украины будут предопределять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, которая будет поступать с запада", - рассказал эксперт.

Он напомнил, что на завтра (23 августа) синоптики опубликовали предупреждения о значительных дождях в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях (ночью - также в Одесской области, а в дневные часы - в Харьковской области).

"Также в Украине (кроме западных и большинства северных областей) ожидаем грозы", - добавил Семилит.

Кроме того, в дневные часы на востоке и юго-востоке страны местами могут быть град и шквалистое усиление ветра.

"До 15-20 м/с, что является первым уровнем опасности - желтым", - уточнил синоптик.

Температура воздуха этой ночью будет в пределах 9-14°C. В дневные часы - 17-22°C.

Теплее всего в Украине будет при этом в юго-восточной части:

в ночные часы - 15-20°C;

в дневные часы - 26-34°C.

"То есть у нас такие большие контрасты будут температуры", - отметил представитель УкрГМЦ.

В воскресенье (24 августа) и в понедельник (25 августа) в большинстве областей пройдут кратковременные дожди.

"Это будут обусловливать атмосферные фронты, которые будут продвигаться по территории Украины", - сообщил Семилит.

Температура воздуха будет при этом:

ночью - в пределах 7-12°C;

в дневные часы - 15-22°C.

"Довольно такие свежие значения температуры", - признал специалист.

В то же время на юге и юго-востоке страны:

в ночные часы ожидается - 12-17°C;

днем прогнозируют - 22-27°C.

Что принесет украинцам погода в середине недели

По словам Семилита, позже - во вторник (26 августа) и в среду (27 августа) - погода в Украине будет преимущественно без осадков.

"Только днем 26 августа в северной части местами может быть небольшой, непродолжительный дождь", - отметил он.

Температура в ночные часы будет оставаться в пределах 7-13°C (в южной части - до 17°C).

В дневные часы:

26 августа - 17-23°C (на юге - до 27°C);

27 августа - немного теплее - 20-26°C (на Закарпатье и на юге страны - до +30°C).

"То есть там будет поступать более теплая воздушная масса с юго-запада, принося более теплые значения температуры", - рассказал синоптик.

Предварительный прогноз на конец августа - начало сентября

Представитель Укргидрометцентра отметил, что на период с 28 августа по 1 сентября прогноз сейчас может быть лишь "ориентировочным", более "консультативным".

Так, в западных областях (а 1 сентября - также и в северных и центральных) ожидаются кратковременные дожди. Местами - с грозами.

"На остальных территориях, а 29 августа - по Украине - осадков не ожидаем", - добавил эксперт.

Если говорить о температурных показателях, то в ночные часы они могут быть в пределах 13-20°C. Днем - 27-33°C.

Между тем уже 31 августа и 1 сентября - начиная с западных областей - вероятно снижение температуры до 20-26°C.

"Можно сказать, что такие, комфортные значения температуры. Это не является жарой и не является довольно таким прохладным значением", - отметил Семилит.

В то же время он напомнил, что пока что нет прогноза насчет ветра на эти даты (его скорости).

"Если там будут значения 5-10 м/с или 7-12 м/с - то ветер может добавлять прохлады (с учетом биоклиматологии)", - объяснил синоптик.

В завершение специалист отметил, что такие показатели - несколько ниже нормы на конец августа (на 1-2 градуса).