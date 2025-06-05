Жара накроет Украину, но есть нюанс: синоптик предупредила об изменении погоды
6 июня, практически по всей Украине ожидается очень теплая погода, местами - настоящая жара. А вот в западных областях синоптики прогнозируют ветер и дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее прогнозу, максимальная температура воздуха будет достигать +25...+30 градусов. Жарче всего будет на юге, востоке и в центре страны.
Впрочем, по словам Диденко, не обойдется без локальных дождей. Кратковременные грозовые осадки возможны в западных, северных областях и в Винницкой области.
"В западных областях завтра ветер южных направлений может достигать сильных значений. Внимательно", - предостерегла метеоролог.
Погода в Киеве
В столице в пятницу, 6 июня, ожидается до +28...+29 градусов. По данным синоптика, столица окажется на границе атмосферного фронта, поэтому вероятны кратковременные грозовые дожди.
В последующие дни жара не отступит. Однако уже в понедельник, 9 июня, в северных, западных регионах и частично в центре страны температура снизится до +21...+25 градусов.
Ранее синоптики подвели погодные итоги третьей декады мая 2025 года и рассказали, какие именно садовые и огородные культуры больше всего пострадали от непогоды в конце весны.
А еще специалисты сообщили, что метеорологическое лето уже началось на территории Украины, впрочем еще не охватило все регионы.
Также мы писали, что погода во Львове установила несколько исторических температурных рекордов.
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