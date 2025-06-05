Жара накроет Украину, но есть нюанс: синоптик предупредила об изменении погоды

6 июня, практически по всей Украине ожидается очень теплая погода, местами - настоящая жара. А вот в западных областях синоптики прогнозируют ветер и дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее прогнозу, максимальная температура воздуха будет достигать +25...+30 градусов. Жарче всего будет на юге, востоке и в центре страны.

Впрочем, по словам Диденко, не обойдется без локальных дождей. Кратковременные грозовые осадки возможны в западных, северных областях и в Винницкой области.

"В западных областях завтра ветер южных направлений может достигать сильных значений. Внимательно", - предостерегла метеоролог.

Погода в Киеве

В столице в пятницу, 6 июня, ожидается до +28...+29 градусов. По данным синоптика, столица окажется на границе атмосферного фронта, поэтому вероятны кратковременные грозовые дожди.

В последующие дни жара не отступит. Однако уже в понедельник, 9 июня, в северных, западных регионах и частично в центре страны температура снизится до +21...+25 градусов.