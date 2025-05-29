В Украину пришло метеорологическое лето, но не везде: список областей (карта)

Начиная с 21 мая в часть регионов Украины пришло метеорологическое лето. В то же время переход с весны на лето фиксируется не во всех регионах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Так, по состоянию на 28 мая среднесуточная температура воздуха во многих регионах уже несколько дней подряд стабильно перешла отметку +15 °C.

"Именно эта граница указывает на начало метеорологического лета", - говорят синоптики.

На карте видно, что в большинстве регионов Украины уже наблюдается этот переход. В то же время в некоторых западных областях метеорологическое лето еще не наступило.



Где в Украине уже наступило метеорологическое лето (facebook.com/UkrHMC)