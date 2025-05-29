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В Украину пришло метеорологическое лето, но не везде: список областей (карта)

Украина, Четверг 29 мая 2025 15:33
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В Украину пришло метеорологическое лето, но не везде: список областей (карта) Фото: в часть Украины пришло метеорологическое лето (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Начиная с 21 мая в часть регионов Украины пришло метеорологическое лето. В то же время переход с весны на лето фиксируется не во всех регионах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, по состоянию на 28 мая среднесуточная температура воздуха во многих регионах уже несколько дней подряд стабильно перешла отметку +15 °C.

"Именно эта граница указывает на начало метеорологического лета", - говорят синоптики.

На карте видно, что в большинстве регионов Украины уже наблюдается этот переход. В то же время в некоторых западных областях метеорологическое лето еще не наступило.
В Украину пришло метеорологическое лето, но не везде: список областей (карта)
Где в Украине уже наступило метеорологическое лето (facebook.com/UkrHMC)

Погода в ближайшие дни в Украине

Дождь в Украине в ближайшие дни не изменится. Осадки вероятны и в начале июня.

При этом лето в Украине прогнозируется теплым, с периодами жары. Среднемесячные температуры, по прогнозам, будут на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы.

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