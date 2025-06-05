ua en ru
Чт, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Спека накриє Україну, але є нюанс: синоптик попередила про зміну погоди

Україна, Четвер 05 червня 2025 13:22
UA EN RU
Спека накриє Україну, але є нюанс: синоптик попередила про зміну погоди Фото: Погода в Україні та Києві (getty images)
Автор: Ірина Глухова

6 червня, практично по всій Україні очікується дуже тепла погода, місцями - справжня спека. А от у західних областях синоптики прогнозують вітер та дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її прогнозом, максимальна температура повітря сягатиме +25…+30 градусів. Найспекотніше буде на півдні, сході та в центрі країни.

Втім, за словами Діденко, не обійдеться без локальних дощів. Короткочасні грозові опади можливі в західних, північних областях та на Вінниччині.

"У західних областях завтра вітер південних напрямків може досягати сильних значень. Уважно", - застерегла метеоролог.

Погода у Києві

У столиці в п’ятницю, 6 червня, очікується до +28…+29 градусів. За даними синоптика, столиця опиниться на межі атмосферного фронту, тому ймовірні короткочасні грозові дощі.

У подальші дні спека не відступить. Проте вже в понеділок, 9 червня, у північних, західних регіонах і частково в центрі країни температура знизиться до +21…+25 градусів.

Раніше синоптики підбили погодні підсумки третьої декади травня 2025 року та розповіли, які саме садові й городні культури найбільше постраждали від негоди наприкінці весни.

А ще фахівці повідомили, що метеорологічне літо вже розпочалося на території України, втім ще не охопило всі регіони.

Також ми писали, що погода у Львові встановила кілька історичних температурних рекордів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко
NEWS
Жертви у Прилуках, постраждалі у Харкові і не тільки: наслідки нічної атаки РФ
Жертви у Прилуках, постраждалі у Харкові і не тільки: наслідки нічної атаки РФ
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках