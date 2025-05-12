Такого не было с 1978 года: погода во Львове побила исторические рекорды
В течение 11-12 мая погода во Львове установила несколько исторических температурных рекордов. По словам синоптиков, такого не было с 1978 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.
Какие температурные рекорды зафиксировали во Львове
Согласно информации регионального центра по гидрометеорологии, 11 мая минимальная температура воздуха во Львове составила -0,2°С.
Уточняется, что предыдущее минимальное значение этого дня:
- наблюдалось в 1978 году;
- составляло +0,4°С.
"Это уже второй случай перекрытия минимальной температуры с начала года - и второй раз зафиксировано в весеннем месяце (первый случай - в апреле)", - рассказали синоптики.
Температурный рекорд во Львове 11 мая (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
Несколько позже во Львове зафиксировали еще один температурный рекорд - вторую ночь подряд.
"12 мая минимальная температура воздуха составила 0,0°С. Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось в 1978 году и составило +0,3°С", - рассказали украинцам.
Температурный рекорд во Львове 12 мая (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
Прогноз погоды во Львове и области
Согласно прогнозу регионального центра по гидрометеорологии, сегодня, 12 мая, во Львовской области погода будет облачной, с прояснениями.
Днем - временами дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Дневная температура воздуха:
- по области - от 9 до 14 градусов тепла;
- во Львове - 10-12 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на 12 апреля (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Карпаты накрыла "майская зима". На высокогорье фиксировали существенную непогоду и минусовую температуру, а землю засыпало снегом.
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