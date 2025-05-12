Такого не было с 1978 года: погода во Львове побила исторические рекорды

В течение 11-12 мая погода во Львове установила несколько исторических температурных рекордов. По словам синоптиков, такого не было с 1978 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.

Какие температурные рекорды зафиксировали во Львове

Согласно информации регионального центра по гидрометеорологии, 11 мая минимальная температура воздуха во Львове составила -0,2°С.

Уточняется, что предыдущее минимальное значение этого дня:

наблюдалось в 1978 году;

составляло +0,4°С.

"Это уже второй случай перекрытия минимальной температуры с начала года - и второй раз зафиксировано в весеннем месяце (первый случай - в апреле)", - рассказали синоптики.

Температурный рекорд во Львове 11 мая (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Несколько позже во Львове зафиксировали еще один температурный рекорд - вторую ночь подряд.

"12 мая минимальная температура воздуха составила 0,0°С. Предыдущее минимальное значение этого дня наблюдалось в 1978 году и составило +0,3°С", - рассказали украинцам.

Температурный рекорд во Львове 12 мая (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Прогноз погоды во Львове и области

Согласно прогнозу регионального центра по гидрометеорологии, сегодня, 12 мая, во Львовской области погода будет облачной, с прояснениями.

Днем - временами дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Дневная температура воздуха:

по области - от 9 до 14 градусов тепла;

во Львове - 10-12 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 12 апреля (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)