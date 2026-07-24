Жара все же будет? К какой погоде готовиться украинцам на следующей неделе

Последняя неделя июля принесет жителям некоторых областей локальные дожди и грозы. Тем временем температура воздуха местами начнет ощутимо меняться, возвращаясь в начале августа к по-настоящему летним показателям.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Главное:
– В следующие трое суток мы ожидаем, что по территории Украины будет неустойчивая, разнообразная погода. Как по территории, так и по датам.
25 июля ночью осадков мы не ожидаем.
Днем, за счет неустойчивости влажной воздушной массы, рассчитываем на кратковременные дожди и грозы.
26 и 27 июля будет преобладать погода без осадков.
Однако атмосферные фронты обусловят кратковременные грозовые дожди 26 июля - на крайнем востоке, а 27 июля днем - и в западных областях.
– Температура будет иметь тенденцию к постепенному повышению.
В целом ожидаем, что ночью будет +10...+18°С. Днем +20...+27°С.
26 июля на Закарпатье, а 27 июля по Украине (кроме западных областей) столбики термометров будут достигать +25...+30°С.
– В дальнейшем мы ожидаем, что атмосферный фронт, который будет обуславливать вот эти осадки, будет продвигаться - двигаться дальше.
Таким образом 28 июля по территории Украины, в большинстве областей, мы ожидаем кратковременные дожди с грозами.
Однако 29 июля он уже будет за территорией Украины.
Поэтому ожидаем, что на территорию нашего государства распространится поле повышенного атмосферного давления. В следующую среду.
Следовательно, погода будет преимущественно без осадков.
– По температуре воздуха, в принципе, будут оставаться примерно такие же значения.
В целом - ночью +11...+18°С, днем +21...+28°С.
Хотя 28 июля на востоке и юго-востоке - ночью +17...+22°С, а днем +27...+32°С.
– Такая синоптическая ситуация будет удерживаться в течение 30 июля - 3 августа.
То есть будет антициклональный характер погоды. Больше солнечных прояснений, меньше облачности.
И, конечно, погода без осадков.
– Если смотреть на значения температуры, то они будут постепенно подниматься.
30 июля мы ожидаем, что ночью у нас будет +12…+19°С. Днем +22...+29°С.
С постепенным повышением до конца этого периода, то есть до 3 августа.
Ночью - до +17...+23°С. А днем - до +27...+34°С.
– За счет того, что на территорию Украины будет распространяться этот антициклон с запада, самые высокие значения температуры ожидаются преимущественно в западных областях.
То есть начинает поступать вот эта волна тепла - с западных областей.
За счет того, что там будет центр антициклона сосредотачиваться, именно над западом.
Будет меньше облачности, более интенсивное прогревание приземного слоя.
Таким образом, там будет повышение до таких значений (до +34°С местами, - Ред.) - именно начиная с западных областей.
– Пока что - неизвестно. Будем следить за тем, как будет двигаться вот этот антициклон.
Возможно, он уйдет в какую-то другую сторону.
Или же просто "развалится". И на его место придет, условно, какой-то другой циклон с севера, например.
Поэтому пока что - трудно сказать.
Но знаем, что он поступит и будет удерживаться до 3 августа точно.
Он - этот антициклон - уже сейчас начинает формироваться над Европой.
Где-то около 28 июля он уже может проходить над западными странами (Европы) и затем будет двигаться в нашу сторону. Прогретый.
И плюс еще будет прогреваться над территорией западных областей, дополнительно.
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