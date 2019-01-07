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Число загиблих при катастрофі Volgo Balt 214 зросло

Новини » Надзвичайні події    07.01.2019 - 15:48
Число загиблих при катастрофі Volgo Balt 214 зросло
Фото: затонуле судно (marinetraffic.com)

В результаті аварії вантажного судна біля берегів Туреччини загинули 6 осіб

В результаті аварії вантажного судна біля берегів Самсуна (Туреччина) загинули 6 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

За даними місцевої влади, в результаті аварії судна, яке йшло під прапором Панами, всього загинуло шість осіб. Ще семеро постраждалих госпіталізували.

У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини підтвердили, що всього на борту було 13 осіб. Також уточнюється, що тіла всіх загиблих вже підняли з води.

Також турецька сторона наголосила, що суховантаж перевозив вугілля з російського порту Азов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель чотирьох українців в результаті катастрофи вантажного судна в Чорному морі.

"На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. Решта 7 членів екіпажу доставлені до різних лікарень міста Самсун", - повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Відзначимо, крім 11 українців на борту знаходилися два громадянина Росії та Азербайджану.

У грудні в Нігерії з піратського полону звільнили українця, який є членом екіпажу захопленого корабля Pomerania Sky.

 

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