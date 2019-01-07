Число загиблих при катастрофі Volgo Balt 214 зросло

В результаті аварії вантажного судна біля берегів Туреччини загинули 6 осіб
В результаті аварії вантажного судна біля берегів Самсуна (Туреччина) загинули 6 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.
За даними місцевої влади, в результаті аварії судна, яке йшло під прапором Панами, всього загинуло шість осіб. Ще семеро постраждалих госпіталізували.
У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини підтвердили, що всього на борту було 13 осіб. Також уточнюється, що тіла всіх загиблих вже підняли з води.
Також турецька сторона наголосила, що суховантаж перевозив вугілля з російського порту Азов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель чотирьох українців в результаті катастрофи вантажного судна в Чорному морі.
"На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. Решта 7 членів екіпажу доставлені до різних лікарень міста Самсун", - повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
Відзначимо, крім 11 українців на борту знаходилися два громадянина Росії та Азербайджану.
У грудні в Нігерії з піратського полону звільнили українця, який є членом екіпажу захопленого корабля Pomerania Sky.